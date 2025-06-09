Масштабный велопробег в рамках недели здоровья провели в Атырау

Здравоохранение,Спорт
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Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

Участники на велосипедах преодолели 12-километровую дистанцию

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В Атырау в честь Дня медицинского работника прошел масштабный веломарафон «Движение – жизнь», направленный на пропаганду здорового образа жизни. В нем приняли участие более 150 человек, сообщает Kazpravda.kz

В заезде приняли участие врачи и представители сферы спорта. Наравне с медиками дистанцию преодолевали юные спортсмены, занимающиеся греблей на байдарках и каноэ.

Как отметили организаторы, велопробег не был соревнованием — здесь не важны рекорды, важна идея: движение как основа здоровой жизни.

- Заезд проходит в честь профессионального праздника медиков. Мы хотим показать, что забота о здоровье начинается с простых вещей — с прогулки, с движения, с активности. И очень важно, что к нам присоединились не только врачи, но и представители других сфер, - рассказал один из участников, руководитель областного управления здравоохранения Кайсар Абдалиев.

Мероприятие завершилось розыгрышем призов. В формате лотереи были вручены 20 сертификатов в спортивный магазин - приятный бонус для тех, кто в этот день выбрал движение и здоровье.

#марафон #Атырау #велопробег

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