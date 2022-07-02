Массовая гибель чаек: птиц провакцинируют в Атырауской области

Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК выделил свыше 6,2 тысячи доз вакцины против птичьего гриппа в Атырауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МСХ.

В июне в Каспийском море на расстоянии около 78 км в районе искусственных островов DS-04, DS-01 обнаружены трупы более 1 тысячи чаек.

В Национальном референтном центре по ветеринарии проведены лабораторные исследования павшей птицы, по результатам которых в пробах, отобранных от двух птиц, выявлен вирус птичьего гриппа. Данные пробы направлены в референтную лабораторию МЭБ (Великобритания) для переподтверждения диагноза.

«Для проведения экстренных мер и предотвращения распространения инфекции среди домашних птиц Комитетом ветеринарного контроля и надзора МСХ РК из республиканского запаса выделена 6 291 доза вакцины для вакцинации всего поголовья птиц в угрожаемых зонах высокопатогенного гриппа птиц (ВПГП) и задействованы 12 специалистов», – сообщили в Минсельхозе.

В целом на территории республики в 2022 году запланировано вакцинировать 16 370 180 голов домашних птиц против высокопатогенного гриппа птиц. За 6 месяцев вакцинировано 6 028 810 голов (37% от годового плана).

«В целях сохранения стабильной эпизоотической ситуации по ВПГП местными исполнительными органами проводится разъяснительная работа среди населения, ветеринарных врачей хозяйствующих субъектов, охотников, егерей и других заинтересованных лиц. Птицефабриками усилены ветеринарные мероприятия, включая исключение контакта и доступа диких и синантропных птиц к кормам, воде и в помещения, где содержатся птицы.

Для эпизоотического мониторинга сотрудниками Национального референтного центра по ветеринарии с заинтересованными госорганами осуществляется выезд по отстрелу диких перелетных птиц по периметру сезонных путей миграции диких птиц для исключения высокопатогенного гриппа птиц», – отметили в министерстве.

Напомним, 19 июня в Атыраускую областную территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира поступила информация о том, что на двух искусственных островах месторождения «Кашаган» погибли 2 750 чаек черно-пестрой породы.

А 26 июня на территории Государственного природного резервата «Акжайык» в Атырауской области обнаружили более 2,5 тысячи мертвых птиц.