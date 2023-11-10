Мастера на все руки

Одежда в национальном стиле, предметы обихода, игрушки, сувениры – все это привезли на фестиваль его участники. Здесь нельзя было найти похожие друг на друга поделки, потому как техника изготовления у каждого мастера и рукодельницы своя.

Сразу несколько мастеров по дереву и обработке металла и кожи представили на выставке предметы вооружения казахских батыров. Неподалеку расположились ретроавтомобили, вырезанные из дерева, причем у каждого крутятся колеса, и взрослые люди с абсолютно детским выражением лица, ничуть не смущаясь, «играли в машинки».

Самые лучшие работы получили признание в семи номинациях, а один участник отмечен особой наградой «За высокое мастерство и универсальность».

Одним из участников конкурса был Абылайхан Асылбай, он рассказал о своем «Золотом человеке».

– Я представил работу, над которой очень долго трудился. Она состоит из порядка двух тысяч деталей. Занимаюсь изготовлением доспехов воинов и национальных украшений, и таким образом мне хотелось внести вклад в сохранение национальной культуры, – говорит Абылайхан.

Есть в коллекции мастера и кольчуга весом 25 килограммов. На ее создание ушло три года: десятки тысяч колец из проволоки, соединяясь, образовывали незамысловатый узор, неудачные попытки сменялись успешными. Судя по отзывам гостей фестиваля, мастер покорил их свои­ми работами.

Привлекли внимание работы Асета Куандыкова и его учеников. Асет – учитель художественного труда и дополнительного образования Шульбинской средней школы. Украшения в национальном стиле из кожи, сувениры из дерева завораживают. А все потому, что, до того как к ним прикоснулись руки мастера, над ними поработала сама природа.

Природный материал Асет вместе с ребятами собирает в сосновом бору, расположенном в окрестностях Шульбинска, на берегу водохранилища.

– Занимаемся в основном с природным материалом, потому что рядом лес. И то, что приносит нам вода, мы с ребятами собираем, обрабатываем, устанавливаем на подставке и делаем различные сувениры. В основном это корни деревьев, коряги. Их не нужно обрабатывать, над этим хорошо потрудились камни, песок и вода. Мы придумываем экспозицию и покрываем лаком, – говорит Асет Куандыков.

На изготовление одной поделки уходит от месяца до года. Для украшений из кожи в ход идут старые кожаные сумки. В то, что мы пускаем в утиль из-за ненадобности, мастер буквально вдыхает вторую жизнь. Украшения пользуются большим спросом: очень часто их просят для показа в качест­ве аксессуаров к национальной одежде и приобретают туристы.

В будущем организаторы обещают проводить подобные фестивали с еще большим размахом. А в скором времени в области появится центр народных ремесел, а это значит, что мы увидим еще больше уникальных и неповторимых произведений декоративного искусства.