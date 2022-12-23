Мать ученика повалила на пол педагога в туркестанской школе (видео)

Мать ученика нанесла побои педагогу в одной из школ Туркестанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на otyrar.kz .

Скриншот с видео otyrar.kz

Конфликт между родителем и учителем в одной из школ Туркестанской области попал на видео. Запись распространилась в социальных сетях.

На кадрах 2 женщины сначала спорят возле одного из кабинетов учебного заведения. Затем одна из них хватает другую за куртку и толкает к стене. Несколько секунд словесной перепалки, и педагог оказывается сбита с ног и лежит на полу.

Очевидцами происходящего стали дети и учителя, они пытались разнять женщин, но безуспешно.

«Ситуация находится на контроле управления образования Туркестанской области. Дело было передано в полицию. Но через несколько дней родительница пришла в школу с извинениями перед коллективом и пострадавшим педагогом. Обе стороны пришли к взаимному компромиссу», – сообщили в областном управлении образования.