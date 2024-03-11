Материнское начало

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Елена Ульянкина

Карагандинские музейщики рассказали посетителям о сакральном смысле женского национального головного убора – кимешека.

фото пресс-службы акимата Карагандинской области

Приход весны и праздник 8 Марта Карагандинский историко-краеведческий музей отметил выставкой кимешеков. Всего на ней представили 11 женских национальных головных уборов.

С виду они очень похожи, но разли­чаются вышивкой и количеством узоров. По крою кимешека и выбору узоров можно было узнать, откуда родом его обладательница. Самому старому из них почти полтора века. Его подарила музею жительница Карагандинской области. Кимешек носила ее бабушка, происходившая из рода Тобыкты и жившая в Семипалатинской губернии.

– Богато украшенные кимешеки предназначались молодым женщинам, – рассказывает заведующая отделом экскурсионно-массовой работы музея Зауреш Тебаева. – Эти головные уборы традицион­но шили из белой хлопчатобумажной ткани. Белый цвет имеет сакральный смысл. Это цвет материнского молока, невинности и чистоты. Кимешеки оберегали волосы от ветра и пыли, прикрывали шею, плечи и грудь. При этом лицо женщины всегда оставалось открытым.

Сотрудница музея отмечает, что кимешек замужняя казашка надевала только после рождения первого ребенка. До этого момента она носила свой свадебный головной убор – саукеле. Кимешек становился своеобразным показателем социального статуса и символом материнства. Молодым женщинам разрешалось носить те, что украшены орнаментом, а иногда и нашивками из бляшек и камней.

Чем старше становилась хозяйка дома, тем более лаконичным был ее кимешек. Головной убор, вовсе лишенный украшений, носили пожилые казашки и вдовы. Последние могли вывернуть его и надеть наизнанку, чтобы было не видно вышивки и прочих излишеств. Когда у женщины появлялись внуки и правнуки, она могла носить поверх кимешека тюрбан – шалауыш. Его размер имел значение. Чем выше тюрбан, тем знатнее и богаче его хозяйка.

– Кимешек появился в казахской культуре в X–XI веках, – отмечает Зауреш Тебаева. – Он приобрел сакральный смысл. Его значение для казахского народа было настолько велико, что считалось грехом наступить на кимешек или перешагнуть через него.

#выставка #Караганда #музей #история #кимешек

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