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Маулен Ашимбаев обсудил со студентами Послание - 2022

Спикер Сената Маулен Ашимбаев посетил Университет КАЗГЮУ им.М.С.Нарикбаева, где провёл встречу со студентами и профессорско-преподавательским составом, а также ознакомился с его материальной и технической базой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В ходе встречи председатель Палаты подробно остановился на новом пакете политических реформ Президента страны Касым-Жомарта Токаева. Маулен Ашимбаев особо подчеркнул, что центральное место в преобразованиях занимает окончательный переход от суперпрезиденской формы правления к президентской с сильным и сильным Парламентом.

«Реформы Главы государства, прежде всего, обеспечат демонополизацию власти и развитие политической конкуренции. Без решения этой задачи невозможно эффективное социально-экономическое развитие страны. Кардинальной трансформации подвергнется избирательная система и принципы формирования и работы Парламента и маслихатов. Это будет способствовать приходу в политику новых лиц со свежими идеями, пользующихся авторитетом и доверием населения», - сказал Спикер Сената.

Во время встречи с будущими юристами, также было отмечено ещё одно важное направление политических реформ - это совершенствование судебной и правоохранительных систем, направленных на усиление защиты фундаментальных прав граждан.

«Инициативы Президента страны направлены на реализацию принципа справедливости в нашем обществе. Условиями построения нового Казахстана является верховенство закона, справедливое и эффективное правосудие, искоренение коррупции и непотизма, равенство всех перед законом. Поэтому важным направлением реформ Главой государства определены совершенствование судебной и правоохранительных систем, а также защита фундаментальных прав граждан», - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Также на встрече шла речь о реформах в административно-территориальном устройстве страны.

«Реализация президентских реформ, изложенных в Послании, позволит улучшить административное-территориальное устройство страны. В этой сфере накопилось много проблем. Остро выражены социально-экономические дисбалансы в развитии регионов, есть отстающие территории. Озвученные инициативы дадут толчок развитию регионов. Также они важны с точки зрения децентрализации госуправления, передачи реальных полномочий из центров в регионы», - отметил Спикер Сената.

В ходе встречи были затронуты вопросы системы образования и её улучшения на всех уровнях. Маулен Ашимбаев отметил, что считает это принципиально важной задачей, так как общий доступ к качественному образованию является эффективным способом борьбы с социальным неравенством и бедностью, которые стали триггером январских событий. Причём в вопросе повышения качества образования большая ответственность лежит и на бизнесе, подчеркнул спикер Сената.

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