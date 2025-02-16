Маулен Ашимбаев принял участие в забеге Taldau Run

Мероприятие объединило участников Клуба экспертов и выпускников «Школы аналитики» при Сенате Парламента, а также других сторонников здорового образа жизни, передает Kazpravda.kz

Фото: Сенат парламента РК

Приветствуя участников забега, Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев, подчеркнул, что Глава государства уделяет пристальное внимание вопросам развития спорта. В рамках проводимой в стране социальной политики, неотъемлемой частью которой является спорт, реализуются комплексные меры по созданию необходимых условий в этом направлении.

«Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев важное внимание уделяет развитию спорта в стране. По поручению Главы государства в этом направлении ведется большая системная работа. Во всех регионах Казахстана успешно реализуются важные проекты по развитию профессионального, массового и инклюзивного спорта. Сегодняшний забег, организованный с участием «Школы аналитики», безусловно, является значимым вкладом в общую работу в этом направлении», – отметил Маулен Ашимбаев.

Отмечена была и символичность совпадения даты проведения забега с окончанием IX Зимних Азиатских игр, прошедших в Харбине, на которых казахстанские спортсмены показали высокие результаты. В этой связи Маулен Ашимбаев выразил уверенность в том, что забег Taldau Run в скором времени станет доброй традицией и частью нетворкинга для участников «Школы аналитики».

Спикер Палаты акцентировал внимание участников и на том, что до окончания обучения в четвертом потоке общественного проекта «Школа аналитики» осталось всего две недели. Поэтому важно активно и качественно использовать каждую встречу для совместного обсуждения идей, выработки предложений и инициатив.

Отметим, «Школа аналитики» нацелена на усиление аналитических подходов в государственном управлении, социальных и гуманитарных исследованиях, СМИ.