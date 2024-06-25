Маулен Ашимбаев встретился с председателем ОБСЕ

Председатель Сената Маулен Ашимбаев встретился с действующим председателем ОБСЕ – министром иностранных европейских дел и торговли Мальты Ианом Борчем, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты парламента

Фото: Сенат

Приветствуя Иана Борча, Маулен Ашимбаев подчеркнул важную роль ОБСЕ в процессе построения современной архитектуры международной безопасности. Поэтому особенно важно, как подчеркнул председатель Сената, чтобы Организация продолжала оставаться связующим мостом между Востоком и Западом.

В ходе встречи собеседники отметили, что Казахстан плодотворно взаимодействует с Организацией по всем ключевым направлениям, включая военно-политическое, экономико-экологическое и гуманитарное измерения. В частности, речь шла о перспективах отношений Казахстана со странами Центральной Азии в рамках реализации специальной Дорожной карты, направленной на развитие сотрудничества в регионе. Особое внимание стороны уделили совместным мерам по стабилизации геополитической ситуации в регионе, реализации Целей устойчивого развития, и, прежде всего, вопросам экологической и водной безопасности в регионе.

«На Саммите глав государств Центральной Азии в Душанбе в сентябре прошлого года президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев выступил за создание долгосрочного, устойчивого регионального механизма для обеспечения эффективного использования водных и энергетических ресурсов в Центральной Азии. Казахстан активно сотрудничает с Программным офисом ОБСЕ в Астане по водным вопросам», – отметил Маулен Ашимбаев, обращаясь к участникам встречи.

Он напомнил, что в прошлом году была сформирована парламентская комиссия для мониторинга реализации наших национальных целей и задач в области устойчивого развития.

«Через Международный фонд спасения Арала государства Центральной Азии сотрудничают с международными организациями в решении экологических и социально-экономических проблем в бассейне Аральского моря. Мы также признательны ОБСЕ за постоянную поддержку в расширении программ обмена, направленных на изучение передового опыта в области водосберегающих технологий и содействие активному диалогу по водным вопросам как в Центральной Азии, так и во всем регионе», - сказал он.

Вместе с тем, председатель Сената ознакомил представителей ОБСЕ с ходом реализации реформ, инициированных главой государства и нацеленных на выработку законодательных мер по обеспечению динамичного развития Казахстана. Он также отметил, в результате республиканского референдума в 2022 году в Конституцию были внесены важные поправки, касающиеся децентрализации власти, усиления сдержек и противовесов в политической системе и политической конкуренции в стране.

Иан Борч, в свою очередь, высоко оценил масштабные политические и экономические трансформации, осуществляемые в Казахстане под руководством Касым-Жомарта Токаева, и выразил заинтересованность в расширении спектра и укрепления дальнейшего сотрудничества.

Кроме того, на повестке встречи были обсуждены и вопросы сотрудничества Казахстана с Европейским союзом, включая такие приоритетные направления, как переход к зеленой экономике, торговля и инвестиции, энергетика, сельское хозяйство, транспорт и логистика, образование и наука, туризм и другие сферы.