Меморандум о взаимопонимании подписали главы Сенатов Казахстана и Египта

Фото: пресс-служба Сената

Спикер Сената Маулен Ашимбаев встретился с парламентской делегацией Египта во главе с председателем Сената Абдельвахаб Абдельразек Хасаном, передает Kazpravda.kz

По информации пресс-службы Сената, стороны обсудили перспективы сотрудничества и подписали меморандум о взаимопонимании между палатами парламентов двух стран.

Приветствуя парламентариев, Маулен Ашимбаев отметил, что за 30 лет с момента установления дипломатических связей между государствами, двусторонние отношения достигли качественно высокого уровня и успешно развиваются в различных сферах, в том числе и в парламентском направлении.

«Мы высоко ценим межпарламентское сотрудничество с Египтом. Группы дружбы успешно действуют в Парламентах обеих стран, являясь важным механизмом взаимодействия. В этой связи приоритетное внимание необходимо уделить всестороннему использованию потенциала для продолжения двустороннего сотрудничества. Важное значение имеет организация взаимных визитов с участием депутатов-членов групп дружбы и установление связей между постоянными комитетами. Уверен, сегодняшний визит внесет существенный вклад в развитие межпарламентского диалога между нашими странами», - подчеркнул Маулен Ашимбаев, обращаясь к председателю Сената Египта.

В рамках обсуждения реализации совместных проектов спикер палаты также проинформировал собеседника о социально-экономических и политических реформах, проводимых в Казахстане, по инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Абдельвахаб Абдельразек Хасан поблагодарил спикера Сената за плодотворную встречу и выразил готовность к дальнейшему укреплению межпарламентского сотрудничества.

«Позвольте мне от себя лично и от имени моих коллег - парламентариев Египта выразить Вам признательность и благодарность за проводимую Парламентом Казахстана работу по укреплению казахстанско-египетского сотрудничества. Взаимоотношения между нашими странами бесспорно имеют особое значение, налажен доверительный диалог. Такое взаимодействие, в свою очередь, оказывает положительное влияние на весь спектр нашего сотрудничества. В дальнейшем считаю важным усиливать наше межпарламентское взаимодействие, придать новый импульс работе в рамках групп дружбы, активизировать взаимные контакты комитетов палат парламентов. Все это необходимо для достижения общих целей и совместного преодоления вызовов», – отметил Абдельвахаб Абдельразек Хасан.

В ходе встречи собеседники обсудили и работу Съезда лидеров мировых и традиционных религий, а также ход подготовки к заседанию Секретариата Съезда, запланированного на октябрь.

По словам Ашимбаева, в Казахстане уделяется особое значение вопросам установления и укрепления конструктивного межрелигиозного и межцивилизационного диалога.

«Поэтому в 2003 году Казахстан выступил с инициативой созыва Съезда лидеров мировых и традиционных религий. За это время площадка стала общепризнанной, уважаемой международной платформой, которая работает во благо мира и развития межрелигиозного диалога. В 2022 году VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий прошел на высоком уровне, объединив за столом переговоров авторитетных религиозных лидеров. Участие в нем принял и Верховный имам университета Аль-Азхар Шейх Ахмед ат-Тайеб. Мы признательны представителям Египта за активное участие и вклад в работу Съезда. Надеюсь в дальнейшем мы продолжим нашу совместную работу в этих направлениях», – сказал спикер Сената.

В ходе встречи стороны также обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической сфере. В частности, как было отмечено парламентариями, в интересах обеих стран наращивание взаимодействия в таких отраслях, как сельское хозяйство, фармацевтика, электротехника, легкая промышленность, а также в образовательной, туристической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. В этой связи Маулен Ашимбаев подчеркнул важность реализации совместного проекта по реконструкции мечети Султана Бейбарса – личности, имеющей особое историческое значение для народов Казахстана и Египта.

Ключевое внимание в контексте развития регионов было уделено роли городов-побратимов и необходимости усиления сотрудничества в этом направлении в предстоящий период.

По итогам встречи председателями палат парламентов Казахстана и Египта был подписан меморандум о взаимопонимании и отмечена особая важность этого документа в дальнейшем расширении новых горизонтов сотрудничества.