Мавзолей Джучи хана должен стать объектом культурного туризма - Президент РК

Президент
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Айдана Демесинова
Фото пресс-службы Президента РК
Улытау должен стать центром этнографического туризма на международном уровне, заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Twitter Акорды.

"Улытау должен стать центром этнографического туризма на международном уровне. Вся работа должна начаться в рамках празднования 750-летия Золотой Орды", - заявил Глава государства в ходе Международного туристического форума в Улытау.

"Мы обязательно должны оказать почести основателю Золотой Орды Джучи хану. Нужно обратить внимание всего мира на историческую личность Джучи хана и сделать его мавзолей объектом культурного туризма", – добавил Президент РК.

Вместе с тем, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что на сегодня мало кто среди наших соотечественников и зарубежных граждан знает, что мавзолей старшего сына Чингисхана находится в Казахстане. 

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