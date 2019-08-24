Мавзолей Джучи хана должен стать объектом культурного туризма - Президент РК

Фото пресс-службы Президента РК

"Улытау должен стать центром этнографического туризма на международном уровне. Вся работа должна начаться в рамках празднования 750-летия Золотой Орды", - заявил Глава государства в ходе Международного туристического форума в Улытау.



"Мы обязательно должны оказать почести основателю Золотой Орды Джучи хану. Нужно обратить внимание всего мира на историческую личность Джучи хана и сделать его мавзолей объектом культурного туризма", – добавил Президент РК.



Вместе с тем, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что на сегодня мало кто среди наших соотечественников и зарубежных граждан знает, что мавзолей старшего сына Чингисхана находится в Казахстане.

