Мажилис и Сенат меняются ролями

Спикер Сената Маулен Ашимбаев в интервью журналистам сообщил, что в ходе совместного заседания палат Парламента 19 декабря будут внесены поправки в регламент их работы, сообщает Kazpravda.kz .

Фото пресс-службы Мажилиса Парламента РК

«В дальнейшем Мажилис будет принимать законы, а Сенат будет одобрять. У Сената будет возможность внести свой вариант какой-то нормы закона, все эти полномочия у нас остаются» - пояснил Ашимбаев.

Он добавил, что Парламент оптимизирует процедуры для ускорения принятия законов.

«Мы оптимизируемся с задачей ускорения принятия законов в нашей стране. Потому что была критика, что долго рассматриваются законы, постоянные согласования. Все процедуры мы оптимизируем, но не в ущерб принимаемым законам. Это суть предстоящего заседания», - сказал он.