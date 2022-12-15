Мажилис и Сенат меняются ролями
Сенат , Мажилис
Спикер Сената Маулен Ашимбаев в интервью журналистам сообщил, что в ходе совместного заседания палат Парламента 19 декабря будут внесены поправки в регламент их работы, сообщает Kazpravda.kz.
«В дальнейшем Мажилис будет принимать законы, а Сенат будет одобрять. У Сената будет возможность внести свой вариант какой-то нормы закона, все эти полномочия у нас остаются» - пояснил Ашимбаев.
Он добавил, что Парламент оптимизирует процедуры для ускорения принятия законов.
«Мы оптимизируемся с задачей ускорения принятия законов в нашей стране. Потому что была критика, что долго рассматриваются законы, постоянные согласования. Все процедуры мы оптимизируем, но не в ущерб принимаемым законам. Это суть предстоящего заседания», - сказал он.