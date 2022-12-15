Мажилис и Сенат меняются ролями

Сенат , Мажилис
Тусупбекова Лаура
корреспондент

Спикер Сената Маулен Ашимбаев в интервью журналистам сообщил, что в ходе совместного заседания палат Парламента 19 декабря будут внесены поправки в регламент их работы, сообщает Kazpravda.kz.

Фото пресс-службы Мажилиса Парламента РК

«В дальнейшем Мажилис будет принимать законы, а Сенат будет одобрять. У Сената будет возможность внести свой вариант какой-то нормы закона, все эти полномочия у нас остаются» - пояснил Ашимбаев.

Он добавил, что Парламент оптимизирует процедуры для ускорения принятия законов.

«Мы оптимизируемся с задачей ускорения принятия законов в нашей стране. Потому что была критика, что долго рассматриваются законы, постоянные согласования. Все процедуры мы оптимизируем, но не в ущерб принимаемым законам. Это суть предстоящего заседания», - сказал он.

Популярное

Все
На рынках Актобе увеличился спрос на теплые одеяла
Казахстанцы накопили перед банками и микрокредитными организациями задолженности на сумму 14,3 трлн тенге. Должникам государство решило помочь, разработав поправки о банкротстве физических лиц. Однако при таком количестве должников, недоумевают мажилисмены, некоторые нацкомпании строят шикарные гольф-клубы за государственные деньги, а потом выставляют их на приватизацию
Киберспортивная сборная Казахстана стала первой в истории мировых первенств победительницей World Esports Championship 2022 в дисциплине PUBG Mobile
Рай для туристов на земле древних саков
Равенство возможностей и справедливость для всех
Человек своего дела
Дороги разрушили, воду не дали
Все звезды шахмат в Алматы
В Астане подвели итоги конкурса среди средств массовой информации, проведенного Национальным центром качества дорожных активов
Соединивший поколения
Месси в финале!
События в цифрах
На верном пути
Папа может все!
Заболеваемость коронавирусом продолжает расти в Казахстане
Рост бедности продолжается в Казахстане
CNPC: 25 лет вместе на пути в светлое будущее!
Житель Косшы украл почти 650 тысяч тенге из мечети и потратил их на проституток
Более 1000 продуктовых корзин раздали астанчанам в канун Дня Независимости
Соглашение о сотрудничестве с Узбекистаном при ЧС ратифицировал Сенат Парламента РК
Женис Касымбек стал акимом Астаны
Практически ежедневно осуществляются информационные вбросы в адрес руководства страны, вооруженных сил, являющихся базовым элементом государственности.
Токаев уволил ряд судей
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
Токаев сменил послов Казахстана в ряде стран
Археологи Маргулан центра могут вести раскопки круглый год, и даже в условиях суровой зимы
Парень выпал с 25-го этажа в Астане
Любимый ученик Мухтара Ауэзова. Именно так отзывались об известном общественном деятеле, народном писателе Казахстана, академике Национальной академии наук РК Зейнолле Кабдолове
Что делать, если ваш ребенок подвергся буллингу?
Банковские карты системы "МИР" можно будет использовать в Казахстане
Ернар Баспаев стал заместителем руководителя Администрации президента РК
Канатбек Жайсанбаев назначен помощником Токаева
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
Стройматериалы горят на территории новостройки в Астане
У акимов станет больше заместителей
Похитителей канализационных люков нашли с помощью видео в Астане
Автомобиль с людьми провалился под лед в Семее
В Актау без вести пропала 51-летняя женщина
Развитие пунктов пропуска на границе Казахстана и России обсудили в Сенате
Глава Мажилиса рассказал президенту о работе в рамках третьей сессии VII созыва палаты
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)
Криминальный "авторитет" и лидер ОПГ – крупные задержания прошли в Астане (видео)
Си Цзиньпин поздравил Касым-Жомарта Токаева
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Токаев и Эрдоган поговорили по телефону
Сенат требует принять меры в отношении не поддерживающих казахстанские товары супермаркетов

Читайте также

Сенат
Спикер Сената раскрыл цель предстоящего совместного заседан…
Сенат
Категорий преступлений для рассмотрения судами присяжными с…
Сенат , Мажилис
Глава Мажилиса созвал совместное заседание палат Парламента
Мажилис
Строят шикарные гольф-клубы за госденьги, потом выставляют …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]