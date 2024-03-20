Мажилис одобрил меры по противодействию торговле людьми

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении проект закона «О противодействии торговле людьми в Республике Казахстан» с сопутствующими поправками, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, законопроектом предусматривается определение организационно-правовых основ противодействия торговле людьми, в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, в том числе установление уполномоченных органов в сфере противодействия торговле людьми, их прав и обязанностей, приведение определений в соответствие с международными стандартами, введение новых понятий, определение круга лиц, на которых будут распространяться положения Закона, субъектов противодействия торговле людьми и их компетенции, внедрение оценки рисков торговли людьми.

«Это позволит создать необходимые законодательные правовые основы для повышения эффективности работы в сфере противодействия торговле людьми, а также совершенствования национального законодательства и правоприменительной практики в соответствии с международными стандартами», - говорится в заключении.

Законопроект в целях координации работ по противодействию торговле людьми предусматривает функционирование консультативно-совещательных органов, определение уполномоченных органов и субъектов противодействия торговле людьми.

Отдельная глава посвящена защите прав несовершеннолетних, как наиболее уязвимой категории к торговле людьми. Предлагаемые нормы законопроекта будут способствовать усилению профилактической работы по предотвращению торговли несовершеннолетних за счет разработки и внедрения в образовательные и воспитательные учреждения программ по противодействию торговле людьми.

Законопроектом вводится порядок перенаправления жертв торговли людьми, который предполагает слаженную работу по своевременной и правильной их идентификации с дальнейшим перенаправлением для оказания помощи.

Кроме того, изменения и дополнения, внесенные комитетами и депутатами, направлены на приведение законопроекта в соответствие с правилами юридической техники и имеют редакционно-уточняющий характер.

Сопутствующими поправками предусматривается внесение изменений и дополнений:

- в Кодекс Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» в части введения обязанности о сообщении в органы по опеке или попечительству, прокуратуру организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о фактах поступления детей;

- в Уголовный кодекс Республики Казахстан - в части приведения в соответствие с международными стандартами определения «эксплуатация», также установления перечня преступлений, связанных с торговлей людьми;

- в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан - в части формирования потерпевших о праве на получение специальных социальных услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о противодействии торговле людьми;

- в Закон Республики Казахстан «О Фонде компенсации потерпевшим» - в части расширения перечня преступлений, связанных с торговлей людьми.

«Это позволит создать необходимые законодательные правовые основы для повышения эффективности работы в сфере противодействия торговле людьми, а также совершенствования национального законодательства и правоприменительной практики в соответствии с международными стандартами», - говорится в заключении.

Также вносятся поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которыми предусматривается введение административной ответственности за несообщение должностными лицами медицинских организаций и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей о факте оставления новорожденного и определение компетенцией уполномоченного органа в области защиты прав ребенка.