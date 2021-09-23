Среди одобренных ратифика­ционных законопроектов – Соглашение о Совместной (объединенной) системе связи вооруженных сил государств – участников СНГ.

Как отметил заместитель министра обороны Тимур Дандыбаев, согласно документу стороны создают такую систему в целях развития взаимодействия между вооруженными силами государств – участников соглашения.

В Совместную (объединенную) систему связи входят силы и средства связи вооруженных сил государств – участников соглашения.

Принципы формирования организационно-технической структуры, построения и функционирования Совместной системы связи определяются Положением, утверждаемым Советом глав правительств СНГ.

В числе ратификационных законопроектов, одобренных на пленарном заседании, – Соглашение о Совместном инженерном подразделении гуманитарного разминирования вооруженных сил государств – участников СНГ.

Соглашение определяет порядок формирования, применения и завершения деятельности такого Совместного подразделения, его статуса на территории принимаю­щей или транзитной стороны, а также статуса военнослужащих в период проведения гуманитарного разминирования.

Соглашением предусмотрена возможность привлечения Совместного подразделения к выполнению задач гуманитарного разминирования на территориях государств, не являющихся государствами – участниками СНГ.

Между тем в ходе работы сторон над соглашением казахстанская сторона уточнила, что такое направление возможно только в соответствии с мандатом Совета Безопасности ООН. В связи с этим соглашение подписано с оговоркой.

В связи с этим депутат Галымжан Елеуов поинтересовался, почему это условие не было изначально предусмотрено в тексте соглашения.

По словам Тимура Дандыбаева, в тексте документа изначально не была предусмотрена данная норма из-за того, что само соглашение было ориентировано только на страны – участницы СНГ.

– Потом было предложение о привлечении подразделения в гуманитарном разминировании третьих стран. В связи с этим мы внесли эту норму, чтобы эти подразделения имели мандат соответствующего органа, так как иначе это будет втягиванием наших подразделений в миссию, которая не предусмотрена сообществом, – сказал он.

На пленарном заседании палата также определила сроки подготовки заключений по новым законопроектам. Это проект конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» и сопутствующие поправки к нему. Среди поступивших в Мажилис и ратификационный законопроект – Соглашение Казахстана с США о совершенствовании международной налоговой дисциплины.

И вчера же Мажилис утвердил План основных парламентских мероприятий на вторую сессию, который сформирован с учетом задач, поставленных Главой государства в Послании народу Казахстана на открытии нынешней сессии, а также в соответствии со стратегическими программами страны.

Перспективы развития водной отрасли Казахстана депутаты Мажилиса планируют рассмот­реть на парламентских слушаниях. Актуальность темы продиктована ситуацией, которая сложилась этим летом в ряде регионов страны, а также вопросами, поднимаемыми населением в ходе встреч с депутатами.

Запланированы расширенные тематические заседания профильных комитетов палаты, в том числе выездные, по обсуж­дению экологических проблем, вопросов развития предпринимательства в регионах, соблюдения прав и недопущения пыток в отношении осужденных лиц, совершенствования системы межбюджетных отношений, развития института корпоративного управления в организациях образования и здравоохранения и других. Кроме того, предусмат­ривается проведение «круглых столов», посвященных, в частности, обеспечению чистой питьевой водой сельских населенных пунктов, сокращению госучастия в предпринимательстве и созданию благоприятных условий для развития добросовестной конкуренции, развитию геологической отрасли, изучению состояния системы ветеринарии.

Все мероприятия будут организованы с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

В завершение пленарного заседания парламентариями сделан ряд депутатских запросов в адрес государственных органов.