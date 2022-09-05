Мажилис перечислит однодневный заработок пострадавшим в Костанайской области

Мажилис перечислит однодневный заработок пострадавшим от пожаров в Костанайской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу нижней палаты Парламента Казахстана.

В эти дни жители Костанайской области столкнулись со страшней трагедией – пожаром, беспрецедентным по своему масштабу. К сожалению, есть погибший. Уничтожены сотни домов и производственные объекты. Большой урон нанесен лесному фонду и животному миру.

В настоящее время уполномоченными органами принимаются все необходимые меры. Ситуацию на личном контроле держит Глава государства, отметили в Мажилисе.

«В такое тяжелое время важно всем казахстанцам проявить солидарность с костанайцами и оказать им посильную помощь в скорейшем преодолении всех последствий случившегося.

В этой связи Мажилис Парламента принял решение перечислить однодневный заработок пострадавшим в Костанайской области. Мажилисмены и сотрудники аппарата приносят свои соболезнования родным погибшего и желают скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Мы вместе преодолеем все испытания!» – говорится в сообщении нижней палаты Парламента.