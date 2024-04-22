Мажилисмены требуют ограничить «отравляющий сознание» TikTok

Мажилис, Парламент
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Тусупбекова Лаура
корреспондент
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Депутат Мажилиса Ерлан Саиров требует ограничить в Казахстане социальную сеть TikTok, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутат привел статистику, согласно которой всего за 2 года в TikTok зарегистрировалось 14,1 млн человек.

«Таковы наши сегодняшние реалии. Многих родителей настораживает тот факт, что активными пользователями соцсети все чаще становятся совсем маленькие дети. Социальные сети не только лишают детей золотого детства, когда они должны получать полезные знания, развиваться, быть в движении, но и оказывают негативное влияние на их здоровье и психику. Среди таких сетей, приносящей большой моральный вред нашей молодежи, является пользующийся особой популярностью среди детей TikTok», - считает Саиров.

По его мнению, соцсеть подталкивает ребенка к негативным привычкам и проступкам.

«Через TikTok распространяется реклама различных игр, онлайн казино, стримы, даже рилсы, наполненные порнографией, призывами к суициду, клеветой и нецензурной бранью. Дети не только смотрят их, но и становятся жертвами насилия и азартных игр. Все чаще об этом в ходе встреч с нами говорят родители, а также бабушки и дедушки. В погоне за хайпом и пранком совсем потеряли стыд», - сказал депутат.

Он напомнил, что в ряде стран мира уже наложили ограничения на использование TikTok.

«Например, Индия полностью запретила TikTok с 2020 года, ссылаясь на угрозу национальной безопасности. Индонезия ввела временные ограничения с 2018 года. Соседний Узбекистан запретил Тик-ток с 2021 года. Кыргызстан также ввел ограничения. Недавно правительство США ввело частичное ограничение на TikTok. Страны Евросоюза запретили установку TikTok на телефоны своих чиновников. А в том же Китае, где изобрели TikTok, создали «специальный TikTok для детей» с отдельным контентом для несовершеннолетних. То есть, в самом Китае дети не могут пользоваться полным форматом TikTok, предусматривается четкое ограничение», - констатировал Саиров.

В этой связи депутат требует, согласно недавно принятому закону об онлайн-платформах, установить ограничение на весь противоправный контент в TikTok, противоречащий моральным и другим общечеловеческим ценностям, а также блокировать контент, отравляющий сознание детей, ведущий к подражанию различным негативным течениям, формирующим деструктивные представления об обществе.

«Требуем ввести жесткое ограничение TikTok для несовершеннолетних или рассмотреть возможность внедрения специального детского формата данной соцсети по опыту Китая», - заключил депутат.

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