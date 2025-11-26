Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, проект Строительного кодекса разработан в целях реализации Послания Главы государства и предусматривает участие общественности в обсуждении решений по архитектурной, градостроительной и строительной деятельности с возможностью внесения предложений по принимаемым решениям, затрагивающим общественные или частные интересы.

Кроме того, предусматривается своевременное реагирование за допущенные нарушения в архитектурной, градостроительной и строительной деятельности путем внедрения мер оперативного реагирования и координация работ по совершенствованию государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства путем определения национального института технического нормирования и создания при нем профильных технических комитетов.

Также внедряется сертификация специалистов в строительной сфере для повышения их квалификации и усиление государственного контроля за архитектурной, градостроительной и строительной деятельностью путем добровольной подачи заказчиком плана-графика посещения строительного объекта органами государственного архитектурно-строительного контроля.

В ходе работы над проектом Кодекса депутатами внесены поправки, направленные на создание архитектурно-градостроительных советов для координации действий по реализации единой градостроительной политики, мониторинг реализации генерального плана населенного пункта и размещение его результатов на интернет-ресурсе местного исполнительного органа, закрепление сроков по разработке генерального плана населенного пункта на срок – до двадцати лет; по разработке генеральной схемы организации территории республики на срок – не менее двадцати лет.

Предлагается также цифровизация процессов строительства для обеспечения прозрачности на всех его этапах, регламентация норм по государственному архитектурно-строительному контролю посредством автоматизированной информационной системы, а также введение запрета на корректировку проекта детальной планировки при несоблюдении норм по плотности, высотности и обеспечению социальной инфраструктурой.

Депутаты также предложили ужесточение требований к строительству на сейсмоопасных территориях и обязательный учет карт сейсмического микрозонирования, карт селе- и оползне опасных участков, а также введение запрета на подготовку проектной документации и строительство объектов без выполнения соответствующих инженерных изысканий.