Статьи Мажилис утвердил поправки Лаура ТУСУПБЕКОВА

Предваряя обсуждение воп­росов повестки дня, парламентарии почтили минутой молчания память депутата Мажилиса II–VI созывов, заместителя председателя Мажилиса III, IV, V созывов Сергея Александровича Дьяченко, скончавшегося после продолжительной болезни.



– Мы приносим свои искренние соболезнования родным и близким Сергея Александровича и разделяем всю горечь этой тяжелой утраты. Светлая память о замечательном человеке, истинном патриоте Казахстана, друге и коллеге навсегда останется в наших сердцах, – сказал Н. Нигматулин.



Поправками по вопросам налогообложения и таможенного администрирования, одобренными в первом чтении, предусматриваются, как отметил министр национальной экономики Куандык Бишимбаев, установление ставки акцизов, в частности, на алкогольную продукцию за 1 литр в 2017 году – 2 000 тенге, в 2018 году – 2 275 тенге и в 2019 году – 2 550 тенге. К слову, действующая ставка составляет 1 380 тенге за литр. Таким образом, предположительная розничная цена возрастет с 690 тенге до 780 тенге за 0,5 лит­ра водки.



– Увеличение ставки акциза на водку с одновременным обнулением ставки на производство спирта позволит уменьшить маржинальность импортируемой водки и увеличит конкурентоспособность казахстанских производителей, – считает К. Бишимбаев.



Что касается акцизов на пиво и пивные напитки за 1 литр, они увеличатся до 39, 48 и 57 тенге. Действующая ставка – 26 тенге за литр не менялась с 2000 года. Акцизы на табачные изделия за 1 000 штук планируется увеличить в период 2017–2019 годов с 6 200 до 8 700 тенге. В итоге предположительная розничная цена возрастет с 240 тенге до 300 тенге за одну пачку сигарет. Министерство экономики уже подсчитало, насколько пополнится бюджет благодаря этим мерам. Так, дополнительные поступления в местные бюджеты за 2017–2019 годы составят 12 450 млн тенге.



Кроме того, поправками предполагается, в частности, освободить от уплаты индивидуального подоходного налога физические лица, относящиеся к социально уязвимым слоям населения, и банки второго уровня – от корпоративного подоходного налога в рамках реализации Программы по рефинансированию ипотечных жилищных займов.



Предусматривается пересмотр механизма досудебного урегулирования налоговых и таможенных споров по результатам проверки с созданием апелляционной комиссии. Предлагается также предоставить крестьянским и фермерским хозяйствам право на осуществ­ление иных видов деятельности с ведением раздельного налогового учета.



Еще 16 поправок по налогообложению финансового сектора направлены на оказание помощи заемщикам, имеющим просроченную задолженность перед банками по ипотечным жилищным займам в рамках программы рефинансирования.



– Это позволит решить проб­лемные вопросы, сдерживающие реализацию этой программы, и сохранить единственное жилье у социально уязвимых слоев населения, – заверил депутатов глава МНЭ.



В ходе обсуждения законопроекта депутаты попросили министра пояснить, по какой причине в стране откладывается всеобщее декларирование, которое должно было начаться уже в 2017 году. По словам К. Бишимбаева, подготовка ко всеобщему декларированию выявила такие проблемы, как неактуальность сведений в базах государственных органов, отсутствие полного покрытия сетью Интернет.



– Эти проблемы могут негативно сказаться на восприятии обществом данного мероприятия. В связи с чем предлагается осуществить переход к всеобщему декларированию в один этап с 2020 года, – сказал он.



Однако депутаты связывают сей факт далеко не с объективными причинами. Спикер Н. Нигматулин подверг критике Министерство финансов за проваленную подготовку ко всеобщему декларированию доходов и призвал руководство министерства «набраться мужества и признать свои ошибки».



«Добро» палаты в первом чтении получил и проект закона, предусматривающий поправки по вопросам обороны и воинской службы. Документом вносятся изменения в 18 законов, в том числе о транспорте, государственном оборонном заказе, об обороне и Вооруженных силах Казахстана, о воинской службе и статусе военнослужащих.



Есть коррективы и в части интеграции территориальной обороны в общую систему обороны страны путем преобразования существующих при акиматах областей, г. Астаны и Алматы управлений территориальной обороны в управления территориальных войск с приданием им статуса воинских подразделений и включением их в состав Вооруженных сил.



В нововведениях предлагается обеспечивать в рабочие дни военнослужащих в частях постоянной боевой готовности питанием за счет государства. Как отметил министр обороны Сакен Жасузаков, дело касается только обеда и только младшего офицерского состава.



Законопроектом также вносятся изменения и дополнения, которые направлены на расширение компетенций Минис­терства обороны и Генштаба, совершенствование механизма прохождения воинской службы и порядка организации территориальной обороны.



В этот день палата назначила профильному комитету срок подготовки заключения по ратификационному законопроекту – Соглашению о сотрудничестве государств-участников СНГ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

