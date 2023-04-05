Мажилис утвердил режим на казахстанско-туркменской границе

Мажилис принял ратификацию Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана о режиме казахстанско-туркменской государственной границы, подписанного 25 октября 2021 года, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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Как отмечается в заключении к документу, целью соглашения является установление режима на казахстанско-туркменской государственной границе, путем определения правил, действующих на указанном участке государственной границы и в пограничных полосах, включающих в себя порядок:

- содержания казахстанско-туркменской государственной границы;

- пересечения казахстанско-туркменской государственной границы лицами, транспортными средствами и перемещения через нее грузов и иного имущества;

- пропуска лиц, транспортных средств, грузов и иного имущества через казахстанско-туркменскую государственную границу, а также осуществления полетов над казахстанско-туркменской государственной границей и пограничными полосами.

Кроме того, правила регламентируют вопросы ведения хозяйственной, промысловой, исследовательской, изыскательской или иной деятельности, проведения общественно-политических, культурных и иных мероприятий на казахстанско-туркменской государственной границе, пограничных полосах, а также в пределах пограничных вод (в том числе пользование ими) и разрешения пограничных инцидентов.

«Режим на указанном участке государственной границы будет поддерживаться совместной деятельностью государств, и его вопросы регламентированы соглашением, национальным законодательством и международными договорами, участниками которых являются государства», - говорится в заключении документа.