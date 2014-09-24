Мажилис в первом чтении одобрил поправки по передаче Минфину ряда функций финпола

Поправки в законодательство направлены на передачу функций и полномочий упраздненного Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финполиция) вновь образованному Агентству по делам государственной службы и противодействию коррупции и Министерству финансов, передает корреспондент Kazpravda.kz.
В частности, новому агентству предлагается передать функции по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных преступлений и правонарушений, а Минфину – экономических и финансовых преступлений и правонарушений, уточнил председатель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Кайрат Кожамжаров.
В целом законопроектом предлагаются поправки в 15 кодексов и 66 законов.
"Законопроект разграничивает полномочия между вновь созданным агентством и Министерством финансов в рамках уголовного и административного процессов. В настоящее время к исключительной подследственности органов финансовой полиции отнесено 16 статей о коррупционных преступлениях. Законопроектом Антикоррупционная служба наделяется исключительным правом расследования тех же преступлений, а также 17-го состава преступлений в части организации игорного бизнеса лицом, уполномоченным выполнять государственные функции. По трем воинским коррупционным преступлениям предусмотрена альтернативная подследственность с КНБ и МВД.
Министерство финансов будет расследовать дела по 35 статьям об экономических и финансовых преступлениях. В альтернативной подследственности сохранены составы таких должностных преступлений, как провокация коррупционных преступлений, заведомо ложные показания специалиста–эксперта, разглашение данных дознания и следствия – всего 32 статьи и 92 состава преступлений.
Эти деяния, как правило, совершаются в совокупности с другими видами преступлений, в том числе коррупционными", – пояснил Кожамжаров в ходе пленарного заседания Мажилиса Парламента РК.
Таким образом, добавил он, у Министерства финансов в исключительной подведомственности – 69 статей, в альтернативной – 71. Кайрат Кожамжаров отметил, что соответствующие подразделения вновь созданного агентства и Министерства финансов наделяются статусом правоохранительного органа.
Вместе с тем, по словам главы ведомства, сотрудники нового агентства не будут носить погоны, что, как предполагает Кожамжаров, вызовет определенный уровень доверия среди населения Казахстана. "Еще хотел бы отметить, что принципиальным различием является то, что наши сотрудники теперь не будут носить форменное обмундирование – специальные знаки различия, но при этом мы сохраняем для наших сотрудников существующие сегодня социально–налоговые льготы", – отметил Кайрат Кожамжаров.
"В части экономии бюджетных средств. Я думаю, здесь самый главный вопрос – это борьба с бюрократизацией. С тем формализмом, который имел место в системе управления и в целом в государственных органах. Это мы все ощущали. (...) И даже в этом новом органе мы в 7 раз сокращаем управленческие ступени. Сейчас у меня 2 зампреда, хотя в бывших двух агентствах было в общей сложности 6 заместителей. Было порядка 20 департаментов самостоятельного управления, осталось всего 3. Я думаю, что это наглядный пример того, как орган должен быть оптимизирован для эффективных результатов, для меня это самое главное", – подытожил председатель агентства.
Напомним, 6 августа 2014 года в Казахстане была реформирована
система государственного управления. В частности, были упразднены
агентства по делам государственной службы и по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция). Функции и полномочия по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных преступлений и правонарушений, по реализации единой государственной политики в сфере госслужбы, оценки и контроля за качеством оказания госуслуг, переданы новому Агентству по делам государственной службы и противодействию коррупции. Его возглавил Кайрат Кожамжаров, его заместителями были назначены
Саян Ахметжанов и Алик Шпекбаев.