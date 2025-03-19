Мажилисмен озвучил проблемы мусоропереработки в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Депутат Сергей Пономарев поделился своим мнением о воспитании в людях привычки к раздельному сбору отходов и экономии ресурсов в ходе пленарного заседания Мажилиса, посвященного реализации реформ Президента.

«Как доверенное лицо главы государства на прошедших президентских выборах, вижу, что предвыборная программа последовательно реализуется. И здесь принцип «Слышащего государства» раскрывается в полной мере, в том числе, в работе Парламента», – начал свое выступление член Комитета по вопросам экологии и природопользованию.

Он отметил, что в Казахстане растет количество площадок для диалога: от школьных дебатов до Национального курултая. А благодаря инициативам, выдвинутым на Курултае, в стране уже приняты действенные законы, появились начинания, переросшие в национальные движения.

«Дельные предложения участников Национального курултая практически мгновенно находят отклик у главы государства. Это самый короткий путь от идеи до принятия решений. Так, было с вопросами экологии, формирования новой экологической культуры и бережного отношения к природе, которые по сути, делают уже политическую повестку», – отметил Сергей Пономарев.

В качестве примера депутат привел общенациональный проект Таза Qazaqstan партии AMANAT. В прошлом году в нем приняли участие 6 миллионов граждан Казахстана. Люди собрали 1,5 миллиона тонн мусора и высадили свыше полутора миллиона деревьев.

Среди таких движений он также упомянул акции «Таза бейсенбі», Road-эстафету. Благодаря принятому Закону о борьбе с вандализмом очищено более 500 памятников исторического, культурного и природного наследия.

«Вот теперь, надо переходить на другой уровень и инициировать строительство мусороперерабатывающих заводов, тем самым воспитывать в людях привычку к раздельному сбору отходов и экономию ресурсов. Только вместе мы сможем добиться того, чтобы ответственное отношение к окружающей среде и забота о природе стали ментальной частью поведения и граждан, и власти», – пояснил депутат.

Депутат также обратил внимание на экологическое бедствие в Алматы, отметив, что алматинцы уже пылесосят воздух, чтобы привлечь внимание к беде мегаполиса.

«Полагаю, что город может решить эту проблему с помощью электромобилей: на них необходимо пересадить гос и квазигос организации, а акимату Алматы – увеличить долю общественного транспорта с электродвигателем. Все, без исключения, такси и каршеринг необходимо перевести на электротягу», –счиатает Пономарев.

Также экологию в городе может улучшить дальнейшее развитие города-спутника Алатау близ Алматы, где, по расчетам, в 2050 году смогут проживать до двух миллионов человек.