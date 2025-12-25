Фото: facebook.com/timur.kyrykbaew

В ходе пленарного заседания Мажилиса Парламента был детально рассмотрен отчет Высшей аудиторской палаты (ВАП) об эффективности государственной поддержки частного предпринимательства. Освещая данную тему в соцсетях, мажилисмен Темир Кырыкбаев подчеркнул ее стратегическую важность для устойчивого роста экономики, создания рабочих мест и запуска новых производств.

В ходе обсуждения депутаты задали много острых и принципиальных вопросов, касающихся реального эффекта от проводимой Правительством политики по субсидированию бизнеса, её соответствия заявленным целям и того, насколько она действительно отражается на жизни граждан. Парламентарий со своей стороны обратил внимание на состояние и работу стабилизационных фондов, поскольку в данном случае речь идет не просто об инструментах поддержки бизнеса, а о прямой работе государства по сдерживанию цен на социально значимые продовольственные товары.

«Напомню, что стабилизационные фонды были сформированы в 2011–2012 годах как антикризисный механизм. Логика государства тогда была предельно ясной: в периоды ценовых колебаний необходимо иметь реальные товарные запасы и возможность оперативного выхода на рынок, чтобы сглаживать рост цен и защищать покупательскую способность граждан. Однако прошло более десяти лет, и сегодня мы вынуждены честно признать, что в нынешнем виде этот механизм работает не так, как задумывался изначально», – написал он в Facebook.

Также он добавил, что отчет ВАП прямо указывает на неэффективность участия социально-предпринимательских корпораций в процессах ценовой стабилизации. Цены на базовые продукты продолжают расти: за год картофель подорожал примерно на сорок процентов, лук – на двадцать процентов. Это говорит об отсутствии внятного прогнозирования и управляемости.

Более того, закупленная продукция не доходит до прилавков и портится на складах. Так, анализ Агентства по защите и развитию конкуренции показал, что за два года было реализовано лишь около 19% продукции, закупленной за счет бюджетных средств. Фактически значительная часть продовольствия с 2021 года годами хранится на складах, не работая на сдерживание цен.

«Показательной является и ситуация в Кызылординской области, где на складах числятся остатки на сумму около 1,8 миллиарда тенге, при этом сами складские помещения не приспособлены для длительного хранения, а в социальных магазинах отсутствуют мясо и молочная продукция. Отдельную тревогу вызывает практика, когда средства, предназначенные для работы стабфондов, фактически выводятся из оборота и размещаются на депозитах. К примеру, в ЗКО социально-предпринимательская корпорация «Акжайык» в течение года держала на депозитах свыше двух миллиардов тенге. Подобные примеры, как следует из аудиторских материалов, имеют место и в других регионах», – считает мажилимен.

По его словам, ВАП справедливо указывает на нецелесообразность участия социально-предпринимательских корпораций в механизмах стабилизации цен в их текущем виде. Сегодня у самих СПК нет четкого понимания алгоритмов работы со стабилизационными фондами. Закупки осуществляются без четкого понимания алгоритмов дальнейшей реализации, продукция удерживается в ожидании «подходящего момента», а в результате ничего не делается.

По итогам обсуждения депутатами Мажилиса даны конкретные рекомендации, направленные на изменение сложившейся ситуации. Правительству необходимо предметно оценить эффективность самих СПК и стабилизационных фондов и принципиально пересмотреть модель их функционирования.

«Требуются четкие, измеримые и прозрачные алгоритмы: при каких условиях стабфонд выходит на рынок, в каких объемах, с каким ожидаемым эффектом. Акиматы, в свою очередь, также должны представить конкретные предложения с учетом региональной специфики. Нам нужна понятная и действенная модель, определяющая, как стабфонды должны закупать продукцию, как и когда ее реализовывать», – резюмировал депутат.

Темир Кырыкбаев считает, что депутаты Мажилиса будут и дальше держать этот вопрос на своем контроле, добиваясь того, чтобы рекомендации Парламента были реализованы в полной мере, а стабилизационные фонды действительно работали в интересах граждан и выполняли свою прямую функцию.