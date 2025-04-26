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Комитет по аграрным вопросам Мажилиса провёл выездное заседание в Жамбылской области, в ходе которого были рассмотрены актуальные вопросы государственной политики в сфере водного хозяйства и ветеринарии.

Открывая заседание, председатель комитета по аграрным вопросам Мажилиса Серик Егизбаев отметил, что цель встречи – обсудить наиболее острые вопросы государственной политики в указанных сферах и выработать совместные решения с участием всех заинтересованных сторон.

В ходе заседания первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Болат Бекнияз представил основные положения нового Водного кодекса. Он подчеркнул, что в документ заложены ключевые механизмы перехода к общенациональной политике водосбережения, а также нововведения, касающиеся широкого внедрения водосберегающих технологий в производственные процессы.

Депутаты, в свою очередь, поинтересовались ходом реализации проектов, осуществляемых за счёт заёмных средств, по строительству и реконструкции гидротехнических сооружений и канализационных систем. По их словам, крайне важно обеспечить эффективность и качество исполнения данных проектов.

Также состоялось обсуждение хода реализации решений, вытекающих из норм нового Водного кодекса, в том числе мер господдержки в виде субсидий и льгот для сельхозтоваропроизводителей, а также ход разъяснительной работы по ним. Отдельно был поднят вопрос строительства и эксплуатации водохозяйственных объектов в Жамбылской области.

Выводы по итогам визита депутатов в Жамбылскую область будут учтены на предстоящем Правительственном часе, который будет посвящён вопросам развития водного хозяйства.