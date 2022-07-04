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Мажилисмены обсудили с жителями города Семей актуальные вопросы региона

Депутаты Мажилиса, члены фракции «Ак жол» Казыбек Иса и Берик Дюсембинов посетили с рабочим визитом Абайскую область.

Мажилисмены встретились с преподавателями Семейского университета им. Шакарима.

В беседе с педагогоами Берик Дюсенбинов рассказал о политических реформах Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, направленных на модернизацию политической системы и развитие страны, и мерах, принимаемых парламентариями по законодательному обеспечению инициатив руководства страны.

Жители вновь созданной Абайской области рассказали депутату о необходимости строительства в областном центре зданий для государственных органов и учреждений.

В свою очередь преподаватели университета им. Шакарима предложили передать в пользование местным госучреждениям 28 зданий университета, расположенных в разных уголках города. А взамен - построить молодежи новый студенческий городок.

Эти и другие актуальные для региона вопросы жителей региона депутаты партии «Ак жол» обсудили на встрече с акимом области Нурланом Уранхаевым.

 

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