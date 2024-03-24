Мажилисмены примут участие в заседании ассамблеи межпарламентского союза в Берне
7
В рамках визита запланированы встречи спикера Мажилиса с председателем нацсовета федерального собрания и федеральным советником Швейцарии, министром иностранных дел, передает Kazpravda.kz
Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов во главе делегации парламента Казахстана прибыл в Женеву для участия в заседании очередной 148-й Ассамблеи Межпарламентского союза.
«В рамках официального визита в Швейцарскую Конфедерацию запланированы двусторонние встречи спикера Мажилиса с председателем национального совета федерального собрания Швейцарской Конфедерации Эриком Нузбаумером и федеральным советником, министром иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассисом в Берне», - говорится в сообщении пресс-службы Мажилиса.