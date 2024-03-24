Мажилисмены примут участие в заседании ассамблеи межпарламентского союза в Берне

Мажилис
7

В рамках визита запланированы встречи спикера Мажилиса с председателем нацсовета федерального собрания и федеральным советником Швейцарии, министром иностранных дел, передает Kazpravda.kz

Фото: Мажилис РК

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов во главе делегации парламента Казахстана прибыл в Женеву для участия в заседании очередной 148-й Ассамблеи Межпарламентского союза.

«В рамках официального визита в Швейцарскую Конфедерацию запланированы двусторонние встречи спикера Мажилиса с председателем национального совета федерального собрания Швейцарской Конфедерации Эриком Нузбаумером и федеральным советником, министром иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассисом в Берне», - говорится в сообщении пресс-службы Мажилиса.

#визит #Швейцария #Ерлан Кошанов

Популярное

Все
Miami Open: Рыбакина и Путинцева вышли в 1/8 финала
Трагедия болью отзывается в наших сердцах – Ашимбаев о теракте в России
В России – общенациональный траур по погибшим в Crocus City Hall
Задержаны подозреваемые в подготовке покушения на руководство Кыргызстана
Четыре человека погибли в ДТП в Алматинской области
Премьер выразил соболезнования в связи с терактом в Подмосковье
Площадь Казахстана, покрытая снегом, составляет 55%
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Горе луковое: около 160 тыс. тонн продукции может сгнить
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
В столице на территории Успенского кафедрального собора горожане отпраздновали Масленицу
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Казахские миротворцы приступили к выполнению миссии на Ближнем Востоке
Обвиняемый в хищении философ из Казахстана задержан в Аргентине
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
Денис Никиша завоевал историческую медаль для Казахстана
Эх, Масленица, да ты красавица!
Индиан-Уэллс: Алькарас и Медведев вышли в финал
Этностиль выходит на улицу
Овечкин до 53 голов сократил отставание от Гретцки в НХЛ
Сегодня день рождения первой казахской женщины-кинорежиссера Дариги Тналиной
Продавщицу воздуха депортировали в РК из Турции
Центр экстренной медпомощи откроется в Астане
Данил Васильев стал победителем Кубка Международной федерации лыжных видов спорта (FIS)
В Исландии эвакуировали целый город из-за проснувшегося вулкана
Димаш подарил чапан Пласидо Доминго
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Судьба сильной женщины
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Инцидент с лайнером FlyArystan едва не привел к трагедии в Индии
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта

Читайте также

Мажилис проведет парламентские слушания по озвученным на На…
Лечись, Мартын, если не украли твой алтын!
Вопросы, поднятые на Курултае, обсудят на парламентских слу…
«На гербе должна быть отражена история Золотой Орды» – мажи…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]