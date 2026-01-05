Фото: пресс-служба Мажилиса РК

Проект уже близок к завершению, однако его ввод в эксплуатацию напрямую зависит от решения системной проблемы – замены изношенных труб. Этот вопрос стал ключевым в ходе рабочей поездки депутатов Мажилиса, членов фракции партии AMANAT Ерлана Саирова и Лукбека Тумашинова в Восточно-Казахстанскую область.

Проект модернизации водопроводных сетей реализуется в рамках предвыборной программы партии AMANAT. Общая стоимость проекта составляет 2,6 млрд тенге. В его рамках планируется проложить 110,5 км водопроводных сетей. Несмотря на высокую степень готовности проекта, полноценная работа обновленной системы водоснабжения невозможна без замены отдельных участков старой внутригородской сети, состоящей из чугунных труб 60-летней давности. По словам заместителя акима Алтайского района Зангара Шаухина, на выполнение этих работ требуется дополнительное финансирование порядка 2 млрд тенге.

Мажилисмены подчеркнули, что вопрос завершения третьего этапа – это типичная для изношенной коммунальной инфраструктуры ситуация, когда новые участки сети не дают эффекта без синхронной замены критически старых коммуникаций. В таких проектах решающее значение имеют корректное бюджетное планирование, прозрачная смета и жесткий контроль качества работ.

– Это важный проект, направленный на повышение качества жизни жителей. Тысячи семей будут обеспечены чистой питьевой водой. Поэтому по озвученным сегодня вопросам мы будем продолжать работу. Главное – эффективное и целевое использование выделенных средств, а также высокое качество выполняемых работ. В этом направлении контроль со стороны депутатов будет усилен, – подчеркнул Ерлан Саиров.

В ходе встречи с руководством региона депутаты также подняли проблему исчерпания рудной базы. Сегодня запасы на ряде крупных месторождений Восточного Казахстана находятся на финальной стадии эксплуатации, а местный Малеевский рудник связывают с риском завершения добычи в 2026 году. Это может привести к закрытию городской обогатительной фабрики, сокращению предпринимательской активности в смежных отраслях и т.д.

– Если мы хотим, чтобы люди не уезжали из приграничных городов, нельзя рассматривать инфраструктуру отдельно от экономики. Вода, дороги, коммунальные сети, новые рабочие места и геологоразведка – это одна связанная повестка. Мы будем добиваться продления сроков добычи по этим месторождениям и проведению геологоразведочных работы вблизи городов Риддер и Алтай, – заявил депутат Лукбек Тумашинов.

В ходе встречи мажилисмены рассказали о принятых в 2025 году новых Налоговом, Бюджетном, Водном, Строительном и Цифровом кодексах, ключевых нормах законов о банках и банковской деятельности, поправках по вопросам недропользования, здравоохранения, жилищного строительства и другим.

С 5 по 13 января депутаты Мажилиса от парламентских фракций политических партий AMANAT, Ауыл, Ақ жол, ОСДП, НПК и Respublica находятся в рабочих поездках в регионах. Мажилисмены информируют избирателей о принятых законах, изучают практику их реализации на местах и выслушают актуальные вопросы и проблемы, волнующие граждан.