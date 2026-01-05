Мажилисмены проверили ход модернизации водопроводных сетей в городе Алтай

Статьи
79
Айман Аманжолова
корреспондент

В городе Алтай реконструкция водопроводных сетей завершена на 95%. Это обеспечит чистой питьевой водой 9420 абонентов, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

Проект уже близок к завершению, однако его ввод в эксплуатацию напрямую зависит от решения системной проблемы – замены изношенных труб. Этот вопрос стал ключевым в ходе рабочей поездки депутатов Мажилиса, членов фракции партии AMANAT Ерлана Саирова и Лукбека Тумашинова в Восточно-Казахстанскую область.

Проект модернизации водопроводных сетей реализуется в рамках предвыборной программы партии AMANAT. Общая стоимость проекта составляет 2,6 млрд тенге. В его рамках планируется проложить 110,5 км водопроводных сетей. Несмотря на высокую степень готовности проекта, полноценная работа обновленной системы водоснабжения невозможна без замены отдельных участков старой внутригородской сети, состоящей из чугунных труб 60-летней давности. По словам заместителя акима Алтайского района Зангара Шаухина, на выполнение этих работ требуется дополнительное финансирование порядка 2 млрд тенге.

Мажилисмены подчеркнули, что вопрос завершения третьего этапа – это типичная для изношенной коммунальной инфраструктуры ситуация, когда новые участки сети не дают эффекта без синхронной замены критически старых коммуникаций. В таких проектах решающее значение имеют корректное бюджетное планирование, прозрачная смета и жесткий контроль качества работ.

– Это важный проект, направленный на повышение качества жизни жителей. Тысячи семей будут обеспечены чистой питьевой водой. Поэтому по озвученным сегодня вопросам мы будем продолжать работу. Главное – эффективное и целевое использование выделенных средств, а также высокое качество выполняемых работ. В этом направлении контроль со стороны депутатов будет усилен, – подчеркнул Ерлан Саиров.

В ходе встречи с руководством региона депутаты также подняли проблему исчерпания рудной базы. Сегодня запасы на ряде крупных месторождений Восточного Казахстана находятся на финальной стадии эксплуатации, а местный Малеевский рудник связывают с риском завершения добычи в 2026 году. Это может привести к закрытию городской обогатительной фабрики, сокращению предпринимательской активности в смежных отраслях и т.д.

– Если мы хотим, чтобы люди не уезжали из приграничных городов, нельзя рассматривать инфраструктуру отдельно от экономики. Вода, дороги, коммунальные сети, новые рабочие места и геологоразведка – это одна связанная повестка. Мы будем добиваться продления сроков добычи по этим месторождениям и проведению геологоразведочных работы вблизи городов Риддер и Алтай, – заявил депутат Лукбек Тумашинов.

В ходе встречи мажилисмены рассказали о принятых в 2025 году новых Налоговом, Бюджетном, Водном, Строительном и Цифровом кодексах, ключевых нормах законов о банках и банковской деятельности, поправках по вопросам недропользования, здравоохранения, жилищного строительства и другим.

С 5 по 13 января депутаты Мажилиса от парламентских фракций политических партий AMANAT, Ауыл, Ақ жол, ОСДП, НПК и Respublica находятся в рабочих поездках в регионах. Мажилисмены информируют избирателей о принятых законах, изучают практику их реализации на местах и выслушают актуальные вопросы и проблемы, волнующие граждан.

#мажилис #депутат #регион

Популярное

Все
Токаев: Казахстан вступил в новый этап модернизации
Куба объявила национальный траур по убитым в Венесуэле военным
Трамп пообещал Родригес «судьбу похуже, чем у Мадуро»
Меня не интересует содержание таких бесед: Токаев – о встрече Назарбаева с Путиным
Токаев – о событиях Қаңтара: Ряд руководителей не выдержали экзамен на верность Отечеству
Исправлением исторического абсурда назвал Токаев строительство АЭС
Более 45 тыс. домов и 2 тыс. предприятий остались без электроэнергии в Берлине
Нет желания посредничать в международных спорах, так же, как и стремления работать в ООН – Токаев
Не повод сеять панические настроения – Токаев о налоговой реформе
Минздрав заявил о резком снижении смертности от рака в Казахстане
Не собираюсь менять президентскую форму правления на парламентскую в угоду личным интересам - Токаев
В ЮАР около 150 человек пострадали от удара молнии
«Недопустимо в мирное время»: Президент – о гибели и травматизме в армии
Байден получает крупнейшую пенсию среди всех президентов США
В Японии продали тунца по рекордной цене
«Занимаюсь йогой, играю в настольный теннис» – Токаев ответил на вопрос о своем здоровье
Подозреваемого в особо крупном мошенничестве экстрадировали из России
Легализацию наркодоходов пресекли в Кызылординской области
Экс-руководителя колонии осудили в Павлодаре
2025 год стал самым теплым в Китае за последние 60 лет
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Нефтегазохимия: прорыв в переработке углеводородов
Победы, звезды и рекорды: какие события порадовали казахстанцев в 2025 году
Справедливость без барьеров: судебная реформа и отправление правосудия в 2025 году
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Праздник к нам приходит: как Астана готовится встретить Новый год
Останки еще одного солдата захоронены в родной земле
20 дронов запустили в небо в Актобе
Около 90% средств, выделенных на поддержку частных школ, уже перечислены – Минфин
Масло из Макинска понравилось Европе
Подозреваемого в совершении тяжких преступлений экстрадировали из Грузии
Зампреда АРРФР освободили от должности
Контроль и социальные приоритеты
Politico назвал лауреатов антинаград 2025 года
Президент: «2025 год стал для Казахстана годом созидания»
В Семее проходит выставка «Красота дома»
Опубликованы данные мировых запасов нефти по странам
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Президент Ирана прибыл в Акорду
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
В тройке лидеров
Спецназу «Бүркіт» - 26 лет
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Мечта, ставшая реальностью благодаря Президенту Касым-Жомарту Токаеву
Костанайские предприниматели просят отложить запрет на эксплуатацию трехосных самосвалов на 3 года

Читайте также

Депутаты посетили госпиталь для ветеранов в Астане
Жители Конаева пожаловались депутату Мажилиса на нарушение …
Депутаты Мажилиса проверили строительство нового корпуса шк…
Гороскоп

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]