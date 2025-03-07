Мечта разведчика – стать машинистом

В 2017 году я познакомилась с вдовой ветерана Великой Отечественной войны Полиной Яковлевной Ачимовой. Именно она рассказала о своем супруге Иване Ермолаевиче – в прошлом профессиональном разведчике, командире партизанского отряда, полковнике органов госбезопасности. Полина Яковлевна не упустила ни одной детали, ведь она помогала супругу работать над воспоминаниями и знакома со всеми перипетиями его жизни.

Что интересно, жизнь Ивана Ермолаевича почти все время была связана с железной дорогой. В годы войны он пускал под откос вражеские поезда, а после, в мирное время, напротив, следил за безопасностью железнодорожных транспортных коммуникаций.

Иван Ачимов родился в селе Хапово Здвинского района Новосибирской области, расположенном далеко от железнодорожных путей. В первый раз увидел железную дорогу и паровоз, когда учился в седьмом классе. И сразу загорелся мечтой – стать машинистом! Если бы тогда ему кто-нибудь сказал, что пройдет немного времени и он станет взрывать поезда, счел бы его сумасшедшим.

Взрывному делу Иван Ермолае­вич начал учиться еще в мирное время в фабрично-заводском училище в Прокопьевске. Когда же перед самой войной по линии комсомола парня отправили в техническую школу, его жизнь изменилась кардинальным образом, потому что за нейтральным названием учебного заведения скрывалась спецшкола, где готовили диверсантов…

Вот когда ему пригодилось умение обращаться с динамитом. В первую очередь в технической школе изучали все уязвимые мес­та в железнодорожном составе. Обучали хождению по азимуту, азбуке Морзе – весь плакат с ее изображением заставляли читать нараспев. Много времени уделяли тренировке зрительной памяти – разведчик должен фотографировать глазами.

Систематически проходили тренировки на выживание. По два человека забрасывали в непролазную тайгу, давали коробок спичек, несколько сухарей, котелок, фляжку с водой, и пять дней, или сколько назначат, нужно было провести в лесу. Питались тем, что находили, – в ход шли молочай, почки, кора, особенно березовая. Пили так – процеживали через платок болотную жижу, как ни противно, но приходилось.

Научился в спецшколе Иван Ермолаевич и искусству ходить на лыжах. На всех соревнованиях неизменно брал первые места. Закономерно, что после окончания спецшколы в качестве инструктора подрывного дела его направили на Северо-Западный фронт в отдельный Сибирский лыжный стрелковый батальон.

Шел декабрь 1941 года. Первая же вылазка в стан врага едва не стала последней, но все же повезло – Иван отделался легким ранением. Именно на Северо-Западном фронте Ачимов состоялся как разведчик, научился искусству брать «языка». Один из захваченных оказался офицером, сыном крупного германского бюргера. Командование получило ценные сведения, а Иван Ачимов за успешно выполненное задание – свой первый орден Крас­ной Звезды и звание младшего лейтенанта.

Вскоре Ивана Ермолаевича наз­начили командиром диверсионно-разведывательной роты «Север». Здесь пригодились знания, полученные в спецшколе, так как группе предстояло пускать под откос фашистские поезда. Изначально в группе было 15 человек, включая двух девушек. В конце из парней осталось только пятеро. Остальные нарвались на засады, устроенные на потайных тропах.

Ивану Ачимову дважды лишь чудом удалось выйти из окружения. Сами немцы не решались заходить вглубь незнакомого леса. Облавами руководили предатели-полицаи, знавшие местность как свои пять пальцев. Группа «Север» не оставалась в долгу: 16 военных эшелонов и шесть взорванных мостов – таков вклад группы в «рельсовую войну». А затем поступил приказ из центра влиться в 4-ю Ленинградскую партизанскую бригаду. Иван Ачимов возглавил партизанскую группу, пробыв на этом посту с сентября 1943-го по апрель 1944 года. На это время пришелся разгар знаменитой «рельсовой войны».

В книге «На Северо-Западном фронте», изданной Институтом военной истории Министерства обороны СССР, приводятся некоторые данные о боевых делах партизанского отряда под командованием Ивана Ачимова: «5 ноября 1943 года с группой в составе Катровского, Егорова и Бормоткина Ачимов добрался до указанного пункта на железной дороге Карсава – Остров. Пустили под откос паровоз и 18 вагонов с живой силой. 9 нояб­ря на этом же участке пустили под откос паровоз и 16 вагонов с боеприпасами. 27 января 1944 года на той же дороге подорвали эшелон – паровоз, 16 вагонов и две платформы».

После того как была снята блокада Ленинграда и советские войска перешли в наступление, 4-я Ленинградская партизанская бригада влилась в действующую армию. А у Ивана Ачимова появилась возможность встретиться с родными. Родное село было истерзано войной, отец погиб на фронте, мать с тремя младшими детьми голодали, а его самого считали пропавшим без вести. От районного начальства посыпались предложения о высоких должностях, о которых он раньше и мечтать не смел. Но боевой офицер снова ушел на фронт.

После переподготовки в 1-м Омском пехотном училище Иван Ачимов в качестве командира полковой разведки, а затем командира роты участвовал в преследовании отступавших фашистских войск на 1-м и 3-м Белорусском фронтах. Форсировал Одер. Перед самой Победой под Берлином был ранен в третий раз – ему перебило обе ноги. Весть о долгожданной Победе застала его в госпитале в Польше.

После выздоровления приехал в Казахстан. Тут началась другая жизнь, связавшая его с органами государственной безопаснос­ти, в которых он проработал до 1971 года. С Полиной Яковлевной он познакомился в Аягузе в 1947 году. Она работала главным бухгалтером локомотивного депо. К ней в кабинет пришел с рабочим вопросом молодой фронтовик, сот­рудник КГБ Иван Ачимов. Грудь в орденах и медалях, красавец.

Герой войны скромно присел на стуле и терпеливо ждал, когда девушка освободится от важных дел. Так и познакомились. Много позже Полина узнала, что Иван специально пришел к ней на работу… на смотрины. Сослуживец подсказал ему, что на железной дороге работает весьма симпатичный главный бухгалтер. Но с условием: знакомство только с серьезными намерениями. Ну что ж, парень действительно женился. И прожили они душа в душу 58 лет, вырастив сына и дочь.

И в мирное время его деятельность была связана с железной дорогой, только теперь он уделял внимание железнодорожному транспорту как возможному объек­ту для совершения диверсионных актов и других умышленных преступлений при прохождении литерных поездов и грузов секретного и военного характера. Иван Ачимов вспоминал: «...Во времена холодной войны наблюдался всплеск шпионажа. В первую очередь в Семипалатинске. Активизация иностранных разведок была напрямую связана со строительством Курчатова. Мне ли это не знать, ведь я курировал там объекты. Так, два агента были заброшены в Краснодарский край. Один тут же сдался местным властям. А вот когда взяли второго, он уже почти добрался до полигона».

Засекреченность большинства дел нельзя нарушать даже сейчас. Но на счету Ивана Ачимова немало раскрытых преступлений, где пригодились его профессионализм и опыт разведчика.

Из воспоминаний: «…некий Перфирьев, отец пятерых детей – трех приемных и двух родных, неприметный обитатель станции Жарма, оказался повсеместно разыскиваемым полицаем, лично уничтожившим не один десяток невинных людей. Другой беглец, Леонов, обосновался в железнодорожном депо. Это его и сгубило. Ведь железнодорожники проходят тщательную проверку, так как на железной дороге самое главное – обеспечение безопасности движения. Под фамилией Леонов скрывался старший следователь криминальной полиции фашис­тов, зверствовавший в Ростове-на-Дону. Его два сына служили полицаями. Уже находясь под следствием, Леонов случайно увидел одну из свидетельниц его зверств, приехавшую из Ростова-на-Дону на опознание, и тут же умер от разрыва сердца…»

Сам Иван Ачимов ушел из жизни в 2006 году. О подвигах ветерана напоминают два ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени, медали «За боевые заслуги», «Партизану Отечественной войны» I степени, «За оборону Ленинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «В память о 250-летии Ленинграда». Это награды за дело всей жизни, которому он служил.