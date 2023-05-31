Медуслуги на 275 млн тенге не получили школьники Шымкента

В 2022 году 22 медицинские организации Шымкента не предоставили полные услуги учащимся в школах города, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры мегаполиса.

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«Внесенными актами прокурорского надзора за некачественное медицинское обслуживание 23 806 учащихся в размере 56,1 млн тенге, а также за неоказание медуслуг 28 161 ученику на 275,1 млн тенге, 331,2 млн тенге, включая штрафы, были возвращены в Фонд социального медицинского страхования», – сообщили в надзорном ведомстве.

По школьной медицине, закреплению населения за медицинскими организациями, а также ненадлежащей организации работы по установлению административной квоты к дисциплинарной ответственности привлекли 16 сотрудников руководящего состава городского управления здравоохранения и подведомственных медорганизаций.