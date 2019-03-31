Меган Маркл нарушит еще одну традицию королевской семьи

Герцогиня Сассекская Меган планирует нарушить еще одну традицию британской королевской семьи, на заявила, что не будет рожать в том же месте, где проходили роды Кейт Миддлтон и принцессы Дианы, сообщает Lenta.ru.
По информации газеты The Sun, Кейт и Диана рожали в крыле Линдо больницы Святой Марии. Однако Меган Маркл решила не следовать примеру своих предшественниц, поэтому они с принцем Гарри выбрали родильное отделение поближе к их дому.
"Гарри и Меган понимают, что рождение ребенка вызывает большой общественный интерес. Однако он не является прямым наследником престола, поэтому они хотят, чтобы рождение было как можно более приватным", — сообщил газете источник.
Кроме того, из-за возраста у Маркл могут возникнуть осложнения, поэтому она хочет «естественных родов без излишнего внимания».
Крыло Линдо больницы Святой Марии стало традиционным местом рождения новых членов королевской семьи с 1977 года. Тогда принцесса Анна родила здесь сына Питера, а через четыре года — дочь Зару. В этом же месте проходили роды принцессы Дианы и Кейт Миддлтон.
Ранее сообщалось, что Меган Маркл отказалась носить одежду для будущих мам во время беременности и предпочла ей свободные модели люксовых модных домов вроде Dior и Givenchy. Общая стоимость одежды, в которой Меган Маркл выходила в свет во время беременности, составляет около 500 тысяч долларов.
