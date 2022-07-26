Механизм больших возможностей

Присуждение государственных грантов на реализацию прорывных бизнес-идей в рамках программы «Повышение доходов населения до 2025 года» – одна из мер поддержки предпринимателей. Она позволяет казахстанцам воплощать в жизнь наиболее востребованные в приоритетных секторах экономики проекты.

Мы пользуемся лифтом, посещаем торговые центры и используем эскалатор, проводим выходные с детьми в парках на аттракционах, бываем на концертах любимых исполнителей, где расположено театрально-зрелищное оборудование. Но задумывался ли кто-нибудь из нас вопросом, а кто обеспечивает безопасность этих движущихся механизмов? А ведь бывает, что они выходят из строя, и это может привести к несчастным случаям.

К слову, именно после произошедших в процессе использования лифтов, аттракционов, эскалаторов, кранов в Казахстане семья Цечоевых из Нур-Султана всерьез­ задумалась над вопросомо том, что необходимо для улучшения качества контроля, установки, обслуживания конструкций и механизмов, детских игровых площадок, как сделать безопас­ным использование различных пиротехнических устройств, аудиосистем, прикрепленных к металлическим балкам во время концертов, мероприятий, теат­ральных постановок?

– Мы с супругом работали в одной компании, но из-за задержек заработной платы однажды решили уйти в свободное плавание, – вспоминает генеральный директор ТОО «Качество и результат» Екатерина Цечоева.

Конечно, молодой семье было нелегко начинать все с чистого листа, но, как говорится, был бы опыт.

Супруги Цечоевы открыли собственное дело по оценке соответствия нормативам в области промышленной безопасности грузоподъемных механизмов (лифты, эскалаторы, траволаторы, подъемники, аттракционы, сценическое и театральное оборудование), испытания опасных технических устройств методами неразрушающего контроля. Столичной фирме «Качество и результат», работающей по всему Казахстану, всего пару лет, но уже есть собственное видение развития промышленной безопасности и обеспечения наших граждан качественными услугами.

В прошлом году компания выиграла грант в рамках программы «Повышение доходов населения до 2025 года» и создала испытательную лабораторию по неразрушающему контролю, а это значит, что все исследования проводятся при помощи ультразвукового дефектоскопа. Благодаря полученным средствам молодые бизнесмены приоб­рели необходимое оборудование, обучили персонал.

– Знаете, в чем основная трудность? Наши средние специальные или высшие учебные заведения не выпускают механиков, монтажников и инженеров, к примеру, лифтового оборудования или по безопасной эксплуа­тации аттракционов. Поэтому всех, кто приходит к нам работать, отправляем на переподготовку, – отмечает владелица фирмы, добавляя, что в планах – расширение штата.

Сегодня на базе компании соз­даны Ассоциация «Союз предприя­тий в области промышленной безопасности», Технический комитет 118 «Опасные технические устройства». В рамках развития промышленной безопасности молодые предприниматели решили разрабатывать нормативно-техническую документацию, национальные стандарты, участвовать в совещаниях при внесении поправок в законодательную базу Казахстана. Дальше – больше. Возможно, в будущем Цечоевы получат еще не один грант и смогут наладить деятельность таким образом, что благодаря их исследованиям проб­лем и неисправностей лифтов и слетающих с петель каруселей станет меньше. Теперь дело за сознательностью владельцев грузоподъемных механизмов.

Компания ТОО «Качество и результат» выражает огромную благодарность всей команде управления жилья и жилищной инспекции столичного акимата, Государственного учреждения «Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султан», НПП «Атамекен», АО «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ» за активное сотрудничество и оказанную помощь.

Еще один реализованный в рамках госгранта проект – мобильный передвижной сервис­ный центр «ИнваСТО». Это аналог станции по сервисному техническому обслуживанию инвалидных колясок и иных приспособлений для людей с особыми потребностями, распахнувшей свои двери более пяти лет назад. В народе ее по праву называют центром безграничных возможностей, а все потому, что сотрудники – мастера на все руки. Они могут многое: залатать продырявленную шину, отремонтировать приказавший долго жить механизм, перетянуть обшарпанные сиденье и спинку крес­ла-коляски и тому подобное.

Примечательно, что всю работу специалисты выполняют на «отлично» и отнюдь не только из-за высокого чувства нравственной ответственности, а еще и потому что сами являются пользователями инвалидных кресел и по себе знают, как важно качество ремонта средства передвижения инвалидов.

– В прошлом году мы получили государственный грант по проекту «Мобильный передвижной сервисный центр «Инва СТО», – говорит инициатор идеи Дина Ердилдинова. – Зачастую люди с инвалидностью при обнаружении поломки не могут добраться до сервисного центра, поскольку у них одна коляска, а замены нет. В других случаях непредвиденная ситуация может произойти при передвижении по городу, на работе, в торговом центре, и человек остается один на один со своей проблемой, и вот тогда незаменимым помощником может оказаться мобильный сервисный центр «ИнваСТО». Это значит, что теперь сотрудники могут приехать в любую точку Нур-Султана и оказать там техническую помощь или обеспечить клиенту временную коляску в случае проведения капитального ремонта.

Прежде чем внедрить проект, инициаторы детально изучили отечественный рынок и пришли к выводу, что в столице есть услуги выездного подогрева автомобилей в зимнее время, но нет выездного ИнваСТО, можно заказать комплекс услуг, необходимых для поддержания в рабочем состоянии колес автомобиля с выездом на дом, но нет выездного шиномонтажа для инвалидных колясок или магазинов по продаже запчастей для кресел. Поэтому сегодня проект подразумевает не только ремонт, техническое обслуживание, но и реализацию различных деталей, изготовление изделий по индивидуальному заказу и модернизацию старых инвалидных колясок. Кроме того, при сервисном цент­ре действует конструкторское бюро, в котором изобретаются и производятся дополнительные вспомогательные средства для передвижения пользователей инвалидных колясок.

Благодаря государственному гранту авторы проекта приобрели фургон LADA Largus и переоборудовали его в передвижную мастерскую по ремонту инвалидной техники. Транспорт укомплектован необходимым в работе оборудованием и инструментами.

Словом, госгранты, ставшие механизмом больших возможностей, позволили столичным бизнесменам создать уникальные проекты.