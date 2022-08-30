Мелодии Алматы

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Юлия Миленькая

Цикл вечеров классики «Музыка лета в любимом городе-2022» стал настоящим подарком для алматинцев и гостей мегаполиса под занавес жаркого сезона.

Три дня музыканты и солис­ты Казахского национального театра оперы и балета им. Абая представляли уникальные концертные программы. Одним из достоинств интересного творческого проекта стал выбор локации – организаторы установили сцену прямо перед входом в оперный театр. Оркестранты, певцы, хоровые коллективы, солисты вышли из стен легендарного алматинского храма искусств и расположились на уличной сцене, чтобы стать еще ближе к горожанам, пробудить у них еще больший интерес к классическому музыкальному искусству.

Несмотря на то, что многие оперные и балетные спектак­ли в КазНТОБе проходят с аншлагом, желание посещать театральные постановки у горожан после такого проекта, надеются организаторы, только окрепнет. К началу концертов под открытым небом возле теат­ра собиралась многочисленная публика: те, кто порасторопнее, успевал занять самые удобные места – перед сценой в несколько рядов расставили стулья. Но и остальные слушатели были не внакладе – наслаждаться великолепной музыкой и ни с чем несравнимой атмосферой старого и невероятно уютного города можно было с любой точки прилегающих к театру улиц. Более того, их проезжую часть во время проведения концертов перекрывали.

Программа каждого вечера удивляла своей насыщеннос­тью. Симфонический оркестр КазНТОБ им. Абая в первый день представил на суд горожан Симфонию № 9 («Из Нового Света») Антонина Дворжака. После нее прозвучало очаровательное произведение американского композитора Лерой Андерсона – «Пьеса для пишущей машинки». И это тот случай, когда классика слушается исключительно с улыбкой на лице и ощущением полной удовлетворенности от жизни.

В минувшую субботу симфонический оркестр исполнял популярные классические и народные произведения, среди которых «Көзімнің қарасы» Абая, арии из оперетт «Сильва», «Летучая мышь», «Принцесса цирка», а также «Казахский вальс» Л. Хамиди, «Жан сәулем» Н. Тлендиева и многие другие.

– Мы готовились к этому событию тщательно. Музыка звучала все эти дни разная – симфоническая, оперная, балетная, солисты менялись, а оркестр оставался неизменным. Мы очень рады, что смог­ли привнести в жизнь города частичку нашего вдохновения, – говорила скрипачка симфонического оркестра КазНТОБ им. Абая Нина Терехова.

Два вечера «закрывались» великолепной композицией «Надо мной небо синее» Александра Зацепина, несущей дух старой доброй и любимой всеми Алма-Аты. Как известно, первым эту песню исполнил легендарный Ермек Серкебаев в кинофильме «Наш милый доктор». Завершился проект воскресным гала-концертом.

Мне посчастливилось посетить все вечера проекта «Музыка лета в любимом городе». Вдыхая летний, но уже прохладный воздух, тянущийся с алматинских гор, слушая шедевры классики в исполнении отечественных музыкантов, я была переполнена самыми приятными чувствами и мыслями: «Пусть над нами всегда будет небо синее и пусть мы все, как и на этих вечерах, будем жить в радости, постоянном развитии и дружбе. Спасибо, музыка!»

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