Мелодии души

Празднование юбилея народного артиста СССР, лауреата Государственной премии и народного артиста КазССР Сыдыка Мухамеджанова началось в средней школе № 20 им. Т. Рыскулова, где учился талантливый музыкант. В память о нем здесь установили мемориальную доску, право открыть которую предоставили заместителю акима области Серику Салемову и дочери композитора Ляйле Мухамеджановой.

– Оперы, симфонические кюи, концерты для скрипки, домбры и фортепиано Сыдыка Мухамеджанова вошли в золотой фонд казахской музыки, а гениальная оратория «Голос веков» на протяжении многих десятилетий радует сердца слушателей, поднимая дух народа. Открытие мемориальной доски – значимое событие для всего района и знак большого уважения и признания яркого таланта Сыдыка Мухамеджанова, который внес неоценимый вклад в культурное развитие страны, – подчеркнул Серик Салемов.

– Я рада тому, что юбилей папы проходит на земле, где прошли его ранние годы жизни. Как говорят, все лучшее человек черпает из детства, – сказала Ляйля Мухамеджанова.

Она вспомнила о пожелтевшей фотографии выпускного класса сахзаводской школы, которая бережно хранится в их семейном альбоме. Дочь композитора отметила, что именно на меркенской земле он впитал в себя то важное и сокровенное, что стало основой для будущего творчества. Она сказала, что творец жив, пока живет память о нем, и выразила признательность руководству области и района, педагогам школы и местным жителям за память об ее отце.

Праздничные мероприятия продолжились в районном историко-краеведческом музее, где был открыт специальный уголок, посвященный знаменитому композитору. Ляйля Мухамеджанова подарила музею фотопортрет отца, который стал прекрасным дополнением к экспозиции.

В районном Доме культуры сос­тоялась книжная выставка. Здесь же прошла научно-познавательная конференция «Ұлттық музыканы ұлықтаған композитор», призванная знакомить подрастающее поколение с музыкальным наследием Мухамеджанова и популяризировать казахскую классическую музыку.

Выступая перед участниками конференции, Ляйля Мухамеджанова поделилась воспоминаниями, рассказав, что, глядя на отца, и сама решила посвятить свою жизнь музыке. Оказывается, в детстве у нее была важная миссия: дочь первой исполняла на фортепиано большинство произведений отца-композитора. Сегодня она известный в стране музыковед, член Союза композиторов РК. Ляйля Мухамеджанова рада, что творческое наследие отца, которое некогда было практически забыто, сегодня возрож­дается, его, в частности, стали изучать студенты и аспиранты.

Хотя Сыдык Мухамеджанов и родился близ озера Балхаш, его детство прошло на священной земле Мерке. Именно здесь он впервые услышал прекрасные звуки музыкальных произведений Таттимбета и Естая, Даулеткерея и Ыкыласа, которые произвели на него огромное впечатление.

Композитор, доцент кафедры музыковедения и композиции Казахского национального университета искусств Алиби Абдинуров уверен, что в жанре оратории ­Сыдыка ­Мухамеджанова пока никто не смог превзойти, а его творчество заслуживает особого внимания, изу­чения и популяризации.

Доцент Таразского регионального университета им. М. Х. Дулати Сейсен Бейсеуулы вспоминал, как с огромным удовольствием и гордостью играл в оркестре замечательное произведение композитора «Шаттық Отаны». Педагог отметил ценность музыкальных шедевров Сыдыка Мухамеджанова, который смог через музыку выразить свою любовь к родной земле и народу.

Об особенностях творчества музыканта говорили преподаватель Жамбылского гуманитарного высшего колледжа им. Абая Гульвира Космуратова, учитель Школы искусств им. К. Жандарбекова Динара Болат. Участники конференции не раз подчеркивали, что Сыдык Мухамеджанов внес огромный вклад в становление и развитие многих жанров казахской академической музыки.

Финальным аккордом праздничных мероприятий стала концертная программа «Саз әлемінің саңлағы – Сыдық Мұхамеджанов», подготовленная артистами Областной филармонии им. К. Азербаева. Прозвучали такие известные произведения композитора, как «Шаттық Отаны», «Есіңде бар ма жас күнің?», «Тербеледі тың дала», «Домбыраға қол соқпа».