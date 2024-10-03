Мелодии души

Статьи
87
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

В Меркенском районе отметили 100-летие со дня рождения выдающегося композитора Сыдыка Мухамеджанова

фото Ольги Мазур

Празднование юбилея народного артиста СССР, лауреата Государственной премии и народного артиста КазССР Сыдыка Мухамеджанова началось в средней школе № 20 им. Т. Рыскулова, где учился талантливый музыкант. В память о нем здесь установили мемориальную доску, право открыть которую предоставили заместителю акима области Серику Салемову и дочери композитора Ляйле Мухамеджановой.

– Оперы, симфонические кюи, концерты для скрипки, домбры и фортепиано Сыдыка Мухамеджанова вошли в золотой фонд казахской музыки, а гениальная оратория «Голос веков» на протяжении многих десятилетий радует сердца слушателей, поднимая дух народа. Открытие мемориальной доски – значимое событие для всего района и знак большого уважения и признания яркого таланта Сыдыка Мухамеджанова, который внес неоценимый вклад в культурное развитие страны, – подчеркнул Серик Салемов.

– Я рада тому, что юбилей папы проходит на земле, где прошли его ранние годы жизни. Как говорят, все лучшее человек черпает из детства, – сказала Ляйля Мухамеджанова.

Она вспомнила о пожелтевшей фотографии выпускного класса сахзаводской школы, которая бережно хранится в их семейном альбоме. Дочь композитора отметила, что именно на меркенской земле он впитал в себя то важное и сокровенное, что стало основой для будущего творчества. Она сказала, что творец жив, пока живет память о нем, и выразила признательность руководству области и района, педагогам школы и местным жителям за память об ее отце.

Праздничные мероприятия продолжились в районном историко-краеведческом музее, где был открыт специальный уголок, посвященный знаменитому композитору. Ляйля Мухамеджанова подарила музею фотопортрет отца, который стал прекрасным дополнением к экспозиции.

В районном Доме культуры сос­тоялась книжная выставка. Здесь же прошла научно-познавательная конференция «Ұлттық музыканы ұлықтаған композитор», призванная знакомить подрастающее поколение с музыкальным наследием Мухамеджанова и популяризировать казахскую классическую музыку.

Выступая перед участниками конференции, Ляйля Мухамеджанова поделилась воспоминаниями, рассказав, что, глядя на отца, и сама решила посвятить свою жизнь музыке. Оказывается, в детстве у нее была важная миссия: дочь первой исполняла на фортепиано большинство произведений отца-композитора. Сегодня она известный в стране музыковед, член Союза композиторов РК. Ляйля Мухамеджанова рада, что творческое наследие отца, которое некогда было практически забыто, сегодня возрож­дается, его, в частности, стали изучать студенты и аспиранты.

Хотя Сыдык Мухамеджанов и родился близ озера Балхаш, его детство прошло на священной земле Мерке. Именно здесь он впервые услышал прекрасные звуки музыкальных произведений Таттимбета и Естая, Даулеткерея и Ыкыласа, которые произвели на него огромное впечатление.

Композитор, доцент кафедры музыковедения и композиции Казахского национального университета искусств Алиби Абдинуров уверен, что в жанре оратории ­Сыдыка ­Мухамеджанова пока никто не смог превзойти, а его творчество заслуживает особого внимания, изу­чения и популяризации.

Доцент Таразского регионального университета им. М. Х. Дулати Сейсен Бейсеуулы вспоминал, как с огромным удовольствием и гордостью играл в оркестре замечательное произведение композитора «Шаттық Отаны». Педагог отметил ценность музыкальных шедевров Сыдыка Мухамеджанова, который смог через музыку выразить свою любовь к родной земле и народу.

Об особенностях творчества музыканта говорили преподаватель Жамбылского гуманитарного высшего колледжа им. Абая Гульвира Космуратова, учитель Школы искусств им. К. Жандарбекова Динара Болат. Участники конференции не раз подчеркивали, что Сыдык Мухамеджанов внес огромный вклад в становление и развитие многих жанров казахской академической музыки.

Финальным аккордом праздничных мероприятий стала концертная программа «Саз әлемінің саңлағы – Сыдық Мұхамеджанов», подготовленная артистами Областной филармонии им. К. Азербаева. Прозвучали такие известные произведения композитора, как «Шаттық Отаны», «Есіңде бар ма жас күнің?», «Тербеледі тың дала», «Домбыраға қол соқпа».

#память #композитор #100-летие #Сыдык Мухамеджанов

Популярное

Все
Нужны дополнительные мощности
Безопасность превыше всего
На пути к нулевым выбросам
Кадры для атомной отрасли
Львы – вещдоки в криминале
В Темиртау возрождают трамвайный парк
Трогать экспонаты рекомендуется
Десятилетие перед столетием. В КазНТОБ им. Абая объявлен новый творческий этап
Опасные игры
Поддержка в кадрах и технологиях
Мелодии души
Театр «Астана Опера» с успехом выступил в Шымкенте
Страховые компании Костаная на грани разорения
Что нас ждет в октябре
Открытым уроком страны стала главная конференция World Association of Lesson Studies
По следам степной цивилизации
Макеты предотвратят беду
Намолотили вдвое больше зерна
Криминальный дуэт
Еще одна комфортная школа
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
Не столкнуться бы с тотальным дефицитом
В Атырау ТОО «Интаго Казахстан» освоило производство полиэфирных геосинтетических материалов
Русская девушка с казахским менталитетом
Люди эвакуируются, школы закрываются: мощный ураган приближается к Флориде
«Нерушимое братство - 2024»: войска ОДКБ прибывают в Казахстан
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
Ставки по кредитам в Казахстане пошли вниз
Астанинское дежавю
Приучат ли тарифы к экономии?
Казахстан занял 74-е место в глобальном рейтинге по индексу знаний
Дайте бизнесу работать!
Реинкарнация туранских «больших кошек»
Полсотни жертв мопедов
Тонкое искусство выстраивания коммуникаций
Новые звезды «Үркер-2024»
Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область
Работающий человек – главная ценность государства
Алматинец выкрал из машины барсетку с 23 млн тенге
На знание казахского – равняйсь!
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Труба пока не готова
На энергетической безопасности экономить... опасно
Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
Паралимпиада: расписание на субботу
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
В Атырау появится дендрологический парк
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
В АЭС – наше развитие, наше будущее!
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Совещаются молодые атомщики
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Президент назначил новых послов Казахстана в ряде стран
«Сам просил»: подростки грозились сбросить ребенка с балкона в Астане
Члены Народного штаба за строительство АЭС провели встречи с жителями Туркестанской области
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Иностранные гости – о ВИК в Астане: «Это удивительно, невероятно и круто»

Читайте также

Намолотили вдвое больше зерна
Театр «Астана Опера» с успехом выступил в Шымкенте
Поддержка в кадрах и технологиях
В Темиртау возрождают трамвайный парк

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]