Мелодии Победы

В Шымкенте оркестр воинской части 6506 Национальной гвардии МВД РК исполнил песни военных лет, превратив в концертную площадку холл одного из торгово-развлекательных центров города.

фото предоставлено пресс-службой воинской части

Импровизированное выступление было приурочено к предстоящему 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Игра военного духового оркестра стала настоящим сюрпризом для горожан, которые оставили на время покупки. Мелодии погрузили посетителей ТРЦ в воспоминания о событиях Великой Отечественной войны, о фронтовиках, память о которых жива в каждой семье. Такие популярные композиции, как «Священная война», «День Победы», «Катюша», создали в зале особую эмоциональную атмосферу, объе­динившую людей. Эти песни хорошо знакомы казахстанцам разных поколений, так что они охотно подпевали военным.

Национальная гвардия присое­динилась к республиканской акции «100 дней до Победы». На протяжении этого времени во всех региональных командованиях войск правопорядка будут проводиться мероприятия по патриотическому воспитанию. Особое внимание уделят увековечению памяти героев­ Великой Отечественной войны. Основная цель таких мероприятий – повысить осведомленность подрастающего поколения о значении Победы и истории войны.