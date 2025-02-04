Мелодии Победы

В Шымкенте оркестр воинской части 6506 Национальной гвардии МВД РК исполнил песни военных лет, превратив в концертную площадку холл одного из торгово-развлекательных центров города.
Импровизированное выступление было приурочено к предстоящему 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Игра военного духового оркестра стала настоящим сюрпризом для горожан, которые оставили на время покупки. Мелодии погрузили посетителей ТРЦ в воспоминания о событиях Великой Отечественной войны, о фронтовиках, память о которых жива в каждой семье. Такие популярные композиции, как «Священная война», «День Победы», «Катюша», создали в зале особую эмоциональную атмосферу, объединившую людей. Эти песни хорошо знакомы казахстанцам разных поколений, так что они охотно подпевали военным.
Национальная гвардия присоединилась к республиканской акции «100 дней до Победы». На протяжении этого времени во всех региональных командованиях войск правопорядка будут проводиться мероприятия по патриотическому воспитанию. Особое внимание уделят увековечению памяти героев Великой Отечественной войны. Основная цель таких мероприятий – повысить осведомленность подрастающего поколения о значении Победы и истории войны.