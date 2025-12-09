Мелодия судьбы: юбилей композитора Людмилы Мельниковой отметили в Караганде

Личность
8

В Караганде состоялся грандиозный академический концерт, посвященный 70-летнему юбилею известного композитора, поэтессы и Деятеля культуры Людмилы Мельниковой

Фото Людмилы Мельниковой

Творческий вечер, прошедший в Казахском драматическом театре имени Сакена Сейфуллина, стал настоящим праздником высокого искусства, объединив академическое звучание и эстрадную лирику, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Концерт под названием «Мелодия судьбы» – «Өмір мен махаббат әуені» собрал полный зал ценителей музыки. В программе прозвучали самые яркие, мелодичные авторские произведения юбиляра: песни, хоры, романсы и инструментальные сюиты.

Масштабное исполнение обеспечил Академический оркестр казахских народных инструментов имени Таттимбета под управлением дирижера, Отличника культуры, Ерлана Бактыгерей. К ним присоединился Хоровой коллектив «Кен Дала» Карагандинского колледжа искусств, а также солисты и инструменталисты Концертного объединения имени Кали Байжанова.

Концерт был разделен на два отделения, наглядно демонстрируя многогранность таланта Людмилы Мельниковой – от камерного академизма до живой эстрады. Особую проникновенность вечеру придали авторские стихи композитора, которые она прочла сама.

Среди блистательных номеров вечера прозвучали: Ария «Весна» в мощном исполнении Светланы Бойко,  песня «Табиғат падишасы» на слова Сабита Бексейитова, которую исполнил Сапан Фархат, лирическая композиция «Көктемде» (слова Ергазы Жазыкбаева) в исполнении Гульданы Макшоновой. Особо порадовала зрителей песня «Караганда» на слова Галыма Мукашева, представленная солистами филармонии Арайлым Жукеновой и Ершатом Конакбаевым. Романтичные русскоязычные романсы и песни, такие как «Я думаю о Вас», «Букет любимой» и «Кош келдің, көктем», спели автор и солист театра музыкальной комедии Денис Кудряшов.

Для поклонников инструментальной музыки выступили струнные и духовые дуэты, трио, а также пианистка Алия Байрстанова. Детскую, веселую энергию придали популярные песни «Наурыз», «Шұбар лақ», «Табиғат падишасы» в исполнении юных вокалистов в сопровождении оркестра казахских народных инструментов. Кульминацией стало успешное премьерное исполнение новой сюиты Людмилы Мельниковой «Танғажайып Айсұлу» с оркестровкой Сапара Боранбаева.

Музыкальный юбилейный вечер привлек внимание деятелей культуры со всего Казахстана. Поздравить Людмилу Мельникову приехали знаменитые гости из Астаны, Алматы, Кокшетау: члены Союза композиторов Казахстана, писатели и поэты, в числе которых Ермурат Усенов, Алиби Абдинуров, Сакай Курмет и Дана Жумабекова.

Председатель Союза композиторов Казахстана, профессор, Заслуженный деятель РК Серикжан Абдинуров торжественно наградил юбиляра медалью, приуроченной к 85-летию Союза композиторов Казахстана. Поздравления также прозвучали от представителей Городского Маслихата, Акимата Караганды и областного архива.

В честь юбилея на концерте были представлены два издания: сборник песен «Жұлдызды әндер» – «Звездные песни» и книга мемуаров Людмилы Мельниковой «Мелодия судьбы». Казахстанские художники Владимир Проценко, Юрий Забара и Лидия Дроздова подарили композитору написанные ими портреты.

Несмотря на юбилей, Людмила Мельникова не сбавляет творческого темпа: в этом году она уже провела более 20 выездных концертов по Карагандинской области, а в ближайших планах — покорение концертных площадок в других городах Казахстана.

 

#музыка #юбилей #композитор

Популярное

Все
Мы третьи в мире!
Осечка на старте
Патриарх философской науки Казахстана
Мощное землетрясение произошло в Японии
Разрушить барьеры молчания
Секреты мастеров
Понять Абая сердцем
Новые проекты и возможности
«Кайрат» и «Семей» – в четвертьфинале Лиги чемпионов
Район бьет рекорды
Танцы без границ
«Адал азамат»: внимание к каждому ученику
Созвучие стиха и песни
Рыбу надо спасать
Завоевано 11 наград
Нацбанк предупредил казахстанцев о новой схеме мошенничества
Модель серии «45»
Парки становятся краше
Почему у СЭЗ «Сарыарка» низкий КПД
Прорыв в будущее
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
В Алматинской области найдена галерея петроглифов
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе
Стартовал отбор в элиту Нацгвардии
Инструмент противодействия манипуляциям и фейкам
Индустриальную зону создают в Сатпаеве
Первую красавицу Казахстана выбрали в Алматы
Не только помощь, но и образ жизни
Экономика Жамбылской области вошла в топ-3 по республике
Жанибека Алимханулы лишили боя за три титула: WBO сделала заявление
Добро без громких лозунгов и камер
Европейский Союз и Казахстан: Превращая общие вызовы в общие возможности
Началось строительство сталелитейного завода
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Из казармы в кампус
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан

Читайте также

Некоторые мысли к юбилею
Посвящение отцу – журналисту, бойцу и стоику
Надежда Лушникова: дар поэтической души
Вывел сборную в элиту

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]