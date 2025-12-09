Фото Людмилы Мельниковой

Творческий вечер, прошедший в Казахском драматическом театре имени Сакена Сейфуллина, стал настоящим праздником высокого искусства, объединив академическое звучание и эстрадную лирику, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Концерт под названием «Мелодия судьбы» – «Өмір мен махаббат әуені» собрал полный зал ценителей музыки. В программе прозвучали самые яркие, мелодичные авторские произведения юбиляра: песни, хоры, романсы и инструментальные сюиты.

Масштабное исполнение обеспечил Академический оркестр казахских народных инструментов имени Таттимбета под управлением дирижера, Отличника культуры, Ерлана Бактыгерей. К ним присоединился Хоровой коллектив «Кен Дала» Карагандинского колледжа искусств, а также солисты и инструменталисты Концертного объединения имени Кали Байжанова.

Концерт был разделен на два отделения, наглядно демонстрируя многогранность таланта Людмилы Мельниковой – от камерного академизма до живой эстрады. Особую проникновенность вечеру придали авторские стихи композитора, которые она прочла сама.

Среди блистательных номеров вечера прозвучали: Ария «Весна» в мощном исполнении Светланы Бойко, песня «Табиғат падишасы» на слова Сабита Бексейитова, которую исполнил Сапан Фархат, лирическая композиция «Көктемде» (слова Ергазы Жазыкбаева) в исполнении Гульданы Макшоновой. Особо порадовала зрителей песня «Караганда» на слова Галыма Мукашева, представленная солистами филармонии Арайлым Жукеновой и Ершатом Конакбаевым. Романтичные русскоязычные романсы и песни, такие как «Я думаю о Вас», «Букет любимой» и «Кош келдің, көктем», спели автор и солист театра музыкальной комедии Денис Кудряшов.

Для поклонников инструментальной музыки выступили струнные и духовые дуэты, трио, а также пианистка Алия Байрстанова. Детскую, веселую энергию придали популярные песни «Наурыз», «Шұбар лақ», «Табиғат падишасы» в исполнении юных вокалистов в сопровождении оркестра казахских народных инструментов. Кульминацией стало успешное премьерное исполнение новой сюиты Людмилы Мельниковой «Танғажайып Айсұлу» с оркестровкой Сапара Боранбаева.

Музыкальный юбилейный вечер привлек внимание деятелей культуры со всего Казахстана. Поздравить Людмилу Мельникову приехали знаменитые гости из Астаны, Алматы, Кокшетау: члены Союза композиторов Казахстана, писатели и поэты, в числе которых Ермурат Усенов, Алиби Абдинуров, Сакай Курмет и Дана Жумабекова.

Председатель Союза композиторов Казахстана, профессор, Заслуженный деятель РК Серикжан Абдинуров торжественно наградил юбиляра медалью, приуроченной к 85-летию Союза композиторов Казахстана. Поздравления также прозвучали от представителей Городского Маслихата, Акимата Караганды и областного архива.

В честь юбилея на концерте были представлены два издания: сборник песен «Жұлдызды әндер» – «Звездные песни» и книга мемуаров Людмилы Мельниковой «Мелодия судьбы». Казахстанские художники Владимир Проценко, Юрий Забара и Лидия Дроздова подарили композитору написанные ими портреты.

Несмотря на юбилей, Людмила Мельникова не сбавляет творческого темпа: в этом году она уже провела более 20 выездных концертов по Карагандинской области, а в ближайших планах — покорение концертных площадок в других городах Казахстана.