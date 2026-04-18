В гостях у Димаша Ахмедовича

Человек-эпоха

Динмухамед Ахмедович внес весомую лепту в строительство 43 городов, в том числе Капшагая, Балхаша, Темиртау, Рудного, Кентау, Экибастуза. По его инициативе были построены визитные карточки Алматы – гостиница «Казахстан», Дворец Республики, телебашня Коктобе, банный комплекс «Арасан», цирк, Дворец бракосочетаний, КазГУград и другие архитектурные шедевры.

В самом центре южного мегаполиса, на пересечении улиц Тулебаева и Богенбай-батыра, расположена достопримечательность, привлекающая большое внимание отечественных и зарубежных туристов, – Мемориальный музей-квартира Динмухамеда Кунаева. Здесь он вместе с супругой Зухрой Ялымовой прожил с 1969 по 1993 год.

Совершив занимательную экскурсию по Дому-музею, расположенному в двух соседних зданиях, мы с фотокором ­Юрием Беккером ознакомились с жизнью и бытом выдающегося сына казахского народа. Впрочем, обо всем по порядку…

На входе в главный корпус нас любезно встретила директор учреждения Елена Губашева, один из ведущих гидов-экскурсоводов Алматы. Специалист знает био­графию легендарной личности до мельчайших деталей.

– С именем Димаша Ахмедовича связана целая эпоха, он внес значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие ­Казахстана, – начинает рассказ Елена Иваткызы. – Достаточно сказать, что под руководством Кунаева экономический потенциал республики вырос в семь раз. Это был кристальной чистоты человек, высокооб­разованный, культурный, интеллигентный. Его отличали скромность, доб­рота, уважение к собеседнику. Димаш Ахмедович был наделен уникальными лидерскими качест­вами и вместе с тем оставался простым. Предпочитал ходить на работу пешком, редко пользовался служебным автомобилем. В памяти сооте­чественников он остался честным, отзывчивым руководителем.

Музей открылся в 2002 году, спустя 20 лет была проведена реэкспозиция. В выставочных залах обоих корпусов представлено свыше 8 тыс. экспонатов. К услугам посетителей – сенсорные touch-панели, аудиогиды, вещаю­щие на семи языках.

Мы ознакомились с богатейшим материалом, рассказываю­щим о детстве, студенческих годах Динмухамеда Кунаева, а также его деятельности на посту руководителя республики. По специальности горный инженер, он начинал трудовую карьеру в Балхаше, затем был направлен директором рудника в Риддер.

– Вот карта полезных ископае­мых, добыча которых велась в Казахстане в 50–80-е годы прошлого века, – указывает на один из стендов Елена Губашева. – Как видите, именно в период правления Кунаева перечень добываемых в республике минералов вырос на 80 процентов, составив почти всю таблицу Менделеева. Если в 1955 году Казахстан занимал 14-е место в Союзе по экономическому развитию, то к 1986-му вошел в тройку лидеров после России и Украины. Значительно вырос уровень жизни населения. В бытность Димаша Ахмедовича главой Академии наук открылись 33 научно-исследовательских института. Он и сам был автором свыше ста научных трудов.

К слову, в одно время с нами экскурсию в музей совершили несколько групп алматинцев и гостей города. С большим интересом посетители осматривали уникальную оружейную коллекцию Кунаева (он был заядлым охотником), а также стенды с зажигалками разного дизайна, число которых достигает 500 (!). В этой коллекции имеются экземпляры, подаренные Димашу Ахмедовичу экс-президентом США Джоном Кеннеди, руководителями ряда других государств.

В числе экспонатов, которыми гордятся работники музея, – стол ручной работы из орехового дерева (подарок Индиры Ганди), экс­клюзивный набор минералов – миниатюрная час­тица богатых подземных кладовых страны.

Аура любви и доброты

Наша культурно-познавательная прогулка продолжилась во втором корпусе музея – квартире Динмухамеда Кунаева, где сохранен не только быт его семьи. Здесь воочию можно увидеть, насколько одаренным и много­гранным был Димаш-аға: политик, ученый, производственник, прекрасный семьянин.

Четырехкомнатные апартаменты площадью 200 кв. м расположены на втором этаже много­квартирного дома. Незабываемое впечатление производит рабочий кабинет хозяина, где обустроена библиотека, насчитывающая свыше 5 тыс. томов. Наряду с художественной литературой, справочниками и научными трудами представлена коллекция изданий Корана, приобретенных Кунаевым за рубежом. Как известно, Динмухамед Ахмедович посетил 17 стран, где представлял интересы не только Казахстана, но и всего СССР.

О многочисленных зарубежных турне «рассказывают» сувениры и ценные подарки известных политиков тех времен. Поражает число альбомов с живописью, пластинок с записями музыкальных исполнителей. Среди них альбомы Майкла Джексона, группы «Битлз».

Здесь же, в рабочем кабинете, будучи на пенсии, Кунаев написал автобиографические книги «О моем времени» и «От Сталина до Горбачева», основанные на личных воспоминаниях, архивных документах, фактах жизни современников.

Особая ценность квартиры-музея – в полноте и подлинности интерьера. Здесь все, включая обои на стенах, сохранилось в том виде, как было при жизни семейной четы. Мебель, посуда, портреты, картины, личные вещи. Впечатлила красивая вышивка Зухры Шариповны, слывшей искусной рукодельницей.

Заключительным пунктом нашей экскурсии стала уютная кухня, где частенько вместе с хозяевами собирались их родственники, друзья, коллеги, соседи. О совместных трапезах напоминают декоративные угощения за кухонным столом.

– Зухра Шариповна была отличным кулинаром: Димаш Ахмедович любил приготовленные ею плов, чак-чак и другие блюда, – поведала наш гид. – Эта квартира – не только музей, это место, которое хранит духовное наследие, оставленное нам Димашем-аға. Каждый, кто приходит сюда, чувствует необыкновенную ауру доброты, любви и взаимоуважения, царившую в этих стенах. Эта атмосфера существует и поныне.

Вот и закончилось наше путешествие в мир легендарной личности, выдающегося государственного и общественного деятеля, именем которого сегодня названы улицы и площади городов, а также административный центр Алматинской области. Его имя навсегда останется в сердце каждого казахстанца, его биогра­фия служит ярким примером подрастающему поколению.