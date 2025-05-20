Фото: пресс-служба акима области Абай

Сегодня в китайском городе Алтай, расположенном в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, стартовала международная субрегиональная конференция «Большой Алтай». В ней участвуют делегаты из области Абай, Жетысуской и Восточно-Казахстанской областей Казахстана, Алтайского края России и приграничных районов Монголии, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

На конференции под председательством секретаря парткома СУАР Ма Синжуя, выступил аким области Абай Берик Уали.

«Мы высоко ценим возможность работать в рамках дружественных отношений между Казахстаном и Китаем. Как отметил Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Китай остаётся надёжным другом и экономическим партнёром для Казахстана. С момента прибытия мы провели множество продуктивных встреч в рамках конференции. В соответствии с планом развития области мы достигли соглашений с представителями бизнеса о совместной реализации проектов, которые дадут импульс развитию нашего региона. Это выгодно обеим сторонам», — сказал глава региона.

Область Абай имеет более 250 километров общей границы с Синьцзян-Уйгурским автономным районом. Регион расположен на пересечении стратегических железнодорожных, автодорожных, воздушных и водных путей. В области функционирует аэропорт, соответствующий международным стандартам ИКАО. Строительство железной дороги «Аягоз - Тачен» откроет новые возможности для транзитного потенциала региона.

На сегодняшний день товарооборот между областью Абай и Китаем составляет 287 миллионов долларов США, из которых 256,9 миллиона приходится на экспорт. С начала текущего года у нас высокие показатели в торговом обороте региона. По области 89% общего товарооборота обеспечено за счёт приграничной торговли с регионами Китая. Это составило 2,3 миллиарда долларов США. По сравнению с 2023 годом объём приграничной торговли вырос на 503% и достиг рекордного уровня.

Через регион проходит автодорога «Омск — Майкапчагай», соединяющая Россию, Казахстан и Китай. Особую значимость в туристическом плане представляет озеро Алаколь, расположенное недалеко от границы с Китаем.

В своём выступлении аким области Абай подробно рассказал об инвестиционном потенциале региона и отметил большой потенциал для расширения сотрудничества с приграничными районами Китая.

«У нас есть успешный опыт сотрудничества с китайскими партнёрами. В регионе активно реализуются совместные проекты по строительству ветровых и солнечных электростанций. Кроме того, в области имеются широкие возможности для развития металлургии, лёгкой и пищевой промышленности, а также машиностроения», — подчеркнул Берик Уали.

По итогам конференции глава региона подписал меморандум о субрегиональном сотрудничестве с председателем народного правительства СУАР Еркином Туниязом и представителями восьми регионов из Казахстана, Китая, России и Монголии. Стоит отметить, что в рамках мероприятия между городскими и районными акиматами области Абай, руководителями управлений, предприятий и китайскими инвесторами были подписаны 15 меморандумов на общую сумму 1,568 миллиарда долларов США.

Эти соглашения предусматривают создание международного логистического парка, строительство образовательных и жилых комплексов, развитие сельского хозяйства и туризма, переработку отходов и озеленение, производство диодных чипов, продвижение трансграничного туризма, поставку сельхозтехники и кормов, развитие транспортной и строительной инфраструктуры, а также реализацию совместных проектов в сфере горнодобычи, агробиотехнологий, логистики и туризма.