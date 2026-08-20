Мендыбай ага рассказал о самых трудных километрах пути

Скрин с видео

Ноги уже перестают слушаться, палящее солнце отнимает силы, а дорога к Алматы ощущается как бесконечный подъем. Однако команда продолжает движение: выйдя из Шыганака, участники преодолели еще более 140 километров и остановились в селе Аксуек. На этот раз Мендыбай ага выбрал непривычный для хроники формат. В новом видео он не стал подробно рассказывать об очередных населенных пунктах и событиях на маршруте. Вместо этого марафонец откровенно поделился тем, что происходит с ним и его командой по мере приближения к финишу.

За плечами осталась большая часть пути от Астаны до Алматы. Казалось бы, близость конечной точки должна придавать легкость. Но в любом длительном забеге именно последние километры зачастую становятся самыми трудными. Накопившаяся усталость дает о себе знать. Каждый новый шаг требует больше усилий, а расстояние до финиша словно перестает сокращаться.

Мендыбай ага не скрывает, что возраст и ежедневные нагрузки начали сказываться на его состоянии. Многочасовое движение под палящим солнцем забирает силы, ноги перестают слушаться, а дорога на подступах к Алматы ощущается как непрерывное восхождение. В видеоролике заметно, что марафонцу приходится преодолевать уже не только расстояние. Теперь главный поединок происходит внутри него самого, между физической усталостью и решением продолжать путь.

Однако именно в такие моменты проявляется настоящее отношение человека к поставленной цели. Легко двигаться вперед, когда силы еще есть и каждый новый километр дается привычно. Намного сложнее продолжать, когда организм просит остановиться, а финиш все еще остается впереди.

Несмотря на ухудшившееся состояние, Мендыбай ага и его спутники продолжили маршрут из села Шыганак. Следующей точкой пути стал Аксуек, до которого команда преодолела более 140 километров. Этот отрезок стал наглядным подтверждением слов марафонца о сложности последних этапов. Усталость усиливается, но ежедневная дистанция по-прежнему остается большой. Команда не отказывается от намеченного плана и шаг за шагом приближается к Алматы. Аксуек стал новой отметкой в хронике «Құрылтайға жол». Позади остались еще 140 километров, пройденных в тот момент, когда каждый шаг уже требует предельной собранности.

Мендыбай ага не пытается показать себя человеком, которому все дается легко. Напротив, он открыто говорит о трудностях и позволяет зрителям увидеть реальную цену большого пути. Эта честность делает его поступок еще убедительнее. Сила человека заключается не в том, чтобы никогда не уставать. Она проявляется в способности не потерять цель, когда становится особенно тяжело.

Именно такой пример марафонец хочет показать казахстанцам, особенно молодежи. Большие дела совершаются не только в момент, когда человек полон сил и вдохновения. Их результат определяется тогда, когда первый энтузиазм проходит, появляются трудности и приходится заново отвечать себе на вопрос, готов ли ты идти дальше.

Для Мендыбая ага ответ остается неизменным. Он начал «Құрылтайға жол», чтобы привлечь внимание граждан к предстоящим выборам депутатов Курултая, и намерен завершить начатое. По мере приближения к Алматы Мендыбай ага все больше рассчитывает на помощь своих молодых спутников. На протяжении маршрута ученики сопровождали наставника, помогали ему в дороге и вместе преодолевали возникающие трудности.

Если в начале пути именно опыт Мендыбая ага задавал команде направление, то сейчас энергия и поддержка молодых ребят помогают ему сохранять движение. Наставник открыто признает, насколько важна для него их помощь, и выражает ученикам искреннюю благодарность.

В этом проявляется особый смысл связи поколений. Старшие передают молодым опыт, стойкость и понимание цели. Молодежь, в свою очередь, отвечает поддержкой и помогает наставнику в тот момент, когда ему самому становится тяжело. Так «Құрылтайға жол» превращается не только в личный марафон одного человека, но и в общую историю команды, где каждый отвечает за того, кто идет рядом.

В завершение своего обращения Мендыбай ага выразил главную мысль коротко и без лишних слов: раз команда взялась за это дело, она обязательно доведет его до конца. Эта фраза стала итогом самого трудного этапа путешествия. Физические силы могут уменьшаться, скорость может меняться, а дорога может оказаться тяжелее, чем ожидалось. Но принятое решение остается прежним. Команда продолжает движение к Алматы, куда планирует прибыть 23 августа, в день первых выборов депутатов нового Курултая.

На финишной части маршрута Мендыбаю ага и сопровождающим его молодым ребятам особенно важна поддержка казахстанцев. Подбодрить марафонца можно на его личной странице, оставив слова поддержки. Те, кто встретит команду по пути в Алматы, могут поприветствовать участников и оказать им посильную помощь. Сейчас даже небольшой знак внимания способен придать дополнительные силы.

Но главный смысл инициативы заключается не только в поддержке самого забега. Самой важной ответной поддержкой станет участие граждан в выборах 23 августа. Мендыбай ага преодолевает путь от Астаны до Алматы, чтобы напомнить: нельзя проходить мимо событий, от которых зависит общее будущее. От каждого казахстанца не требуется преодолевать сотни километров. Достаточно самостоятельно прийти на избирательный участок и сделать свой выбор.

Финиш марафона не ограничивается точкой на карте. Настоящее значение инициатива обретет тогда, когда личный поступок Мендыбая ага получит ответ в поступках других граждан. Если 23 августа казахстанцы проявят ответственность и примут участие в голосовании, многокилометровый путь марафонца станет символом общей готовности не оставаться в стороне в важный для страны момент. Именно в этом Мендыбай ага хочет увидеть силу духа казахстанского народа. Не только в способности преодолевать большие расстояния, но и в умении объединяться, когда от решения каждого зависит общий результат.

Сейчас команда остановилась в Аксуеке. До Алматы осталось совсем немного. Последние километры становятся самыми тяжелыми, но решение уже принято: начатое дело будет доведено до конца.