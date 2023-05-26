Мерило успешности интеграции – рост экономики и благосостояния граждан

Первое в этом году заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) состоя­лось в Москве – его проводила российская сторона на правах страны-председателя в объединении в текущем году.

Встреча на высшем уровне проходила в два «раунда». В узком формате переговоры проходили между непосредственно лидерами стран евразийской пятерки – в них приняли участие Президент Казахстана Касым-Жомарт ­Токаев, Президент Российской Федерации – Председатель ВЕЭС Владимир Путин, Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

В ходе заседания главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам деятельности и перспективам развития Евразийского экономического союза.

В расширенном формате к ним по видеоконференцсвязи присоединились Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Республики Куба Мигель Марио Диас-Канель Бермудес как главы государств-наблюдателей при ВЕЭС. А также на переговоры были приглашены Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон (он также принял участие онлайн).

Кроме того, на встрече в расширенном формате также присутствовали Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев и Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.

Выступая на заседании Высшего Евразийского экономи­ческого совета, Президент ­Касым-Жомарт Токаев отметил, что геополитические потрясения оказывают значительное влияние на экономическую ситуацию по всему миру. Международные финансовые институты в среднем почти в два раза снизили прогнозы роста мировой экономики в этом году. Однако, по его словам, несмотря на давление внешних факторов, сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза показывает положительную динамику.

– Страны-участницы сохраняют макроэкономическую стабильность, наращивают темпы экономического роста и объемы взаимной торговли. Со ­своей стороны отмечу, что за годы деятельности ЕАЭС торговый оборот Казахстана с другими странами-участницами вырос на 74%, при этом экспорт вырос на 98%. Мы считаем это хорошими показателями, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В рамках ЕАЭС реализуются масштабные совместные инфраструктурные проекты, развивается промышленная кооперация, формируется общий рынок услуг, увеличивается доля национальных валют во взаиморасчетах. Планомерно реализуется Стратегия развития союза до 2025 года. Все это, как считает Глава государства, демонстрирует высокий уровень и широкий спектр интеграционного взаимодействия стран-участниц.

Вместе с тем, как акцентировал Президент Казахстана, в текущих геоэкономических условиях общим приоритетом для всех государств – членов ЕАЭС должно стать более полное и эффективное раскрытие потенциала союза. Необходима «расшивка узких мест», как выразился Касым-Жомарт Токаев. Нужно максимально полно реа­лизовать все задачи, которые были поставлены еще при соз­дании ЕАЭС, и работы впереди очень много.

– Прежде всего речь идет о полноценной реализации первой из четырех свобод – свободе движения товаров. Это формирование единого, действительно безбарьерного рынка и обеспечение беспрепятственного транзита товаров в третьи страны. Полагаю, что полное достижение этих целей должно стать ключевым направлением работы правительств и Евразийской экономической комиссии. Уверен, что на данном этапе развития интеграции в этом вопросе мы должны отходить от тактики принятия «точечных решений», ситуативных договоренностей и ручного управления. Нам необходим полноценный, системно функционирующий внутренний рынок союза. Только в этом случае национальный бизнес и зарубежные партнеры полностью поверят в потенциал ЕАЭС, – уверен Глава государства.

Отдельно он подчеркнул важность совместных усилий для расширения рынков сбыта товаров экспортеров стран – участниц ЕАЭС. Президент РК напомнил, что одна из ключевых целей соз­дания союза – это получение максимально выгодных торговых условий от третьих стран на основе сильной, скоординированной совместной позиции.

– Важно продолжить системный диалог с интеграционными объединениями и странами, сотрудничество с которыми представляет для нас экономический интерес. Комиссии предстоит оперативно завершить работу по заключению соглашений о зоне свободной торговли с Объединенными Арабскими Эмиратами, Индией, Египтом, Индонезией, Израилем. Нам следует качест­венно усилить взаимодействие с ШОС, АСЕАН, МЕРКОСУР и другими международными организациями. Думаю, интерес к сотрудничеству со стороны этих организаций носит взаимный характер, – сказал Касым-­Жомарт Токаев.

Обратил внимание Глава нашего государства и на важность развития и формализации института наблюдателей при ЕАЭС. По мнению Президента РК, данный институт должен стать механизмом эффективного и взаимовыгодного сотрудничества, то есть статус страны-наблюдателя должен предусматривать взаимодействие в рамках союза с соответствующими правами и обязательствами по доступу на рынок, соблюдению общих правил, технических требований и другим вопросам.

Он отметил, что ЕЭК предстоит проработать возможность присоединения государств-наблюдателей к отдельным договорам в рамках союза, а также возможность их участия в конкретных кооперационных и инфраструктурных проектах. Как считает Касым-Жомарт Токаев, партнерам ЕАЭС будет особенно интересна кооперация в сфере энергетики, в сельском хозяйстве, транспортно-логистической сфере.

– Считаю, что комиссии необходимо актуализировать соответствующий перечень договоров и проектов. Было бы правильно определить сам порядок участия третьих стран в отдельных проектах Евразийского экономического союза. Реализация таких механизмов будет способствовать развитию нашего интеграционного объединения как полюса экономического притяжения на всем евразийском пространстве, – подчеркнул Глава государства.

Значимое направление работы, на котором остановился Президент РК в выступлении, – это развитие промышленности. Он отметил, что для укрепления сотрудничества в данном направлении уже начата реализация ряда многосторонних кооперационных проектов и межгосударственных программ, но нужно и дальше наращивать объединенные усилия для успешного взаимодействия стран ЕАЭС в этой сфере. В этом ключе Касым-Жомарт Токаев дал положительную оценку принятому на заседании ВЕЭС решению о механизмах оказания финансового содействия совместным проектам, назвав его «практическим шагом в нужном направлении».

– ​В текущей геополитической ситуации Казахстан, учитывая свою географию и возможности, готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации, – заявил Глава государства. – Это могут быть совместные предприятия по производству электромобилей, магистральных локомотивов, вагонов, сельскохозяйственной и легковой техники, строительных материалов и химической продукции. Мы также готовы к реализации совместных проектов по освоению месторождений черных и цветных металлов с дальнейшей переработкой и производством готовой продукции, – перечислил он.

Отдельно Президент отметил успешное наше сотрудничество в данных сферах с Российской Федерацией. Только за последние пару лет реализованы крупные проекты по производству грузовых автомобилей, магистральных тепловозов и электровозов, продукции для железнодорожной отрасли, производству шин. И на подходе, по его словам, еще ряд крупных проектов.

​Важным направлением в дальнейшем развитии интеграции Президент назвал создание новых международных транспортных артерий. Он выразил уверенность, что ЕАЭС в конечном счете станет связующим звеном между Европой и Азией, глобальным Югом и Севером. Касым-Жомарт Токаев также приветствовал намерения Российской Федерации по формированию коридоров в направлении КНР, Индии, Пакистана, Ирана, государств Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

– Считаю, что созрело понимание необходимости развития транспортного коридора Север – Юг в сопряжении с Транскаспийским маршрутом, – подчеркнул Президент РК. – В этой связи Казахстан будет выступать надежным логистическим хабом ЕАЭС, задействуя все свои возможности и ресурсы. В качестве предметных инициатив предлагаем запустить скоростные грузовые поезда по железнодорожной магистрали Челябинск – Болашак – Иран протяженностью 2 873 километра. ​Для этого можно использовать действующую инфраструктуру транспортного коридора Север – Юг с созданием грузового консолидирующего центра в Челябинске. Мы готовы реконструировать «узкие места» в нашей железнодорожной сети Бейнеу – Мангистау и на участке автомобильной дороги Бейнеу – Шалкар. Казахстан, безусловно, сделает это, исходя из понимания общности наших усилий по созданию соответствующего грузопотока, – подчеркнул казахстанский лидер.

По его словам, хорошим примером взаимовыгодного сотрудничества призвано стать строительство железной дороги Бахты – Аягоз, запуск которой позволит значительно нарастить пропускную способность и Казахстана, и России в направлении Китая.

Также он предложил рассмотреть возможность совместных инвестиций в строительство инфраструктуры в морских и сухих портах Ирана и Туркменистана, что значительно расширит географию экспорта государств-членов и укрепит логистические возможности.

– Наряду с развитием физической инфраструктуры крайне важно выработать предметные решения по созданию общей цифровой системы транзита товаров. Она должна быть надежной, но простой в использовании и основываться на передовых цифровых технологиях. Следует решить вопросы использования электронных пломб, гарантийной системы оперативного информационного обмена, а также развития системы «Е-окна». Эти меры позволят создать общий цифровой мультимодальный коридор, который ускорит товаропотоки и оптимизирует цепочки поставок, – подчеркнул Президент.

​В целом, как обратил внимание Глава нашего государства, у стран ЕАЭС есть большие возможности для совместной работы в сферах цифровизации, туризма, агропромышленного комплекса. На национальных уровнях здесь у каждого государства есть неплохие результаты, но не хватает интеграционных проектов. Президент подчеркнул, что ЕАЭС уже доказал свою необходимость и эффективность как в спокойные, так и в кризисные времена, и важно последовательно и системно реализовать его огромный потенциал во благо наших стран.

– Это принципиально важно, ведь экономическая интеграция – это прежде всего ключевой инструмент достижения роста экономики и благосостояния наших граждан. Соответственно успех или неуспех интеграционных усилий будет измеряться очень просто: бизнес и граждане должны чувствовать, что работают и живут лучше благодаря ЕАЭС. Только в этом случае они дадут властям мандат доверия на дальнейшие интеграционные шаги. Поэтому казахстанское видение развития союза – это последовательное наращивание экономического потенциала наших стран. То есть проекты, технологии, рабочие места, налоги. Я абсолютно уверен, что совместными усилиями мы успешно выполним все поставленные перед нами задачи и выведем Евразийский экономический союз на более высокую траекторию развития, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

В завершение выступления Президент Казахстана напомнил, что в следующем году Евразийскому экономическому союзу исполнится 10 лет. По его мнению, эта первая «круглая» дата в истории объединения должна стать хорошим поводом для детального анализа пройденного пути и определения дальнейших стратегических перспектив ЕАЭС.

– В этой связи предлагаю поручить комиссии к следующему заседанию Высшего совета подготовить Доклад о первом этапе евразийской интеграции. В нем будут представлены основные итоги и достижения, а также конкретные рекомендации по дальнейшему интеграционному развитию, – озвучил инициативу казахстанский лидер.

Глава нашего государства также обратил внимание, что было бы символичным провести «юбилейное» заседание ВЕЭС именно в Астане, где в 2014 году и был подписан Договор о Евразийском экономическом союзе.

​По итогам заседания был принят ряд документов, направленных на дальнейшее развитие евразийской интеграции.