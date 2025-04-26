Десять лет назад не стало талантливого сына казахского народа, передает Kazpravda.kz

Фото из семейного архива Шукеновых

Городской отдел культуры и развития языков планирует провести ряд мероприятий в честь памяти известного эстрадного певца, музыканта, саксофониста, композитора Батырхана Шукенова.

28 апреля в городском парке имени Батырхана Шукенова пройдет мероприятие «Отан Ана - ән ғұмыр». В этот день исполнится ровно 10 лет, как страна потеряла талантливого сына казахского народа. Ожидается, что земляки возложат цветы к памятнику певца и, исполнив песни из его репертуара, отдадут дань его памяти.

А 18 мая, в день рождения Батырхана Шукенова, в Кызылорде пройдет культурно-эстетический вечер. В этот день певцу-композитору исполнилось бы 63 года.

Яркая звезда казахстанской и российской эстрады, заслуженный деятель искусств Казахстана, Посол доброй воли ЮНИСЕФ в Республике Казахстан Батырхан Шукенов ушел из жизни на пике своей популярности, оставив неповторимый след в современном отечественном и мировом эстрадном искусстве.