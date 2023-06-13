Мероприятия по случаю Дня медработника перенесли в Казахстане

В связи с последними событиями в области Абай Министерство здравоохранения сообщило о переносе проведения Национального медицинского саммита «DENI SAU ULT» и вручения ежегодной Национальной медицинской премии «ALTYN SHIPAGER» на более поздний срок, передает Kazpravda.kz.

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Также акимат Шымкента отменил празднование Дня города.

Напомним, 8 июня в Батпаевском лесничестве, входящем в состав Государственного лесного природного резервата «Семей орманы», вспыхнул пожар. К полудню 9 июня площадь горения резко увеличилась до 30 тысяч га, а к вечеру уже превысила 60 тысяч га.

При тушении пожара погибли 14 работников лесничества. Еще одного ищут.

Для расследования причин и обстоятельств гибели работников лесничества создана специальная правительственная комиссия.

По информации МЧС РК, сегодня, 13 июня, тушение лесного пожара в области Абай продолжается. Задействовано более 1 800 человек, порядка 350 единиц техники МЧС, Комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов и Министерства обороны.