Меры по освобождению госаппарата от излишней бюрократизации обсудили в Сенате

Перед органами власти поставлена задача – сократить сроки нормотворческого и бюджетного процессов в два раза.

Фото пресс-службы Сената Парламента РК

Депутаты Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам провели заседание по вопросам дальнейшей дебюрократизации деятельности государственных органов в законотворческом процессе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Председатель Комитета Андрей Лукин отметил, что перед органами власти поставлена задача – сократить сроки нормотворческого и бюджетного процессов в два раза.

«Необходимо добиться установления преобразования подходов по цифровизации, управленческой ответственности, оптимальности регламентации. Главным итогом проводимой дебюрократизации должна стать цифровая трансформация и системный реинжиниринг всех сфер государственного управления», - сказал сенатор Лукин.

Модерируя заседание, сенатор Кайрат Тастекеев отметил, что глава государства в прошлом году подписал указ, согласно которому необходимо принять меры по освобождению госаппарата от излишней бюрократизации.

По словам депутата Тастекеева, указом предусмотрен комплекс системных и прикладных мер по ускорению принятия решений в государственном аппарате, повышению самостоятельности и личной ответственности первых руководителей государственных органов, сокращению документооборота и отчетности.

В ходе мероприятия со своими докладами выступили представители министерств юстиции, внутренних дел, национальной экономики, Института парламентаризма, Генеральной прокуратуры и другие заинтересованные ведомства.

В пресс-службе напомнили, что соответствующие принципы и механизмы по дебюрократизации вошли в ранее принятый Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административной реформы Республики Казахстан».