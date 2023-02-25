Меры по повышению доходов и качества жизни населения обсудили в  Жетысуской области

Правительство
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Вопросы социально-экономического развития Жетысуской области рассмотрены на совещании в Талдыкоргане под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передает Кazpravda.kz со ссылкой на UKIMET

Фото: t.me/UKIMET

В своем выступлении премьер-министр отметил, что в рамках исполнения Предвыборной программы главы государства вопросам развития сельских территорий и агропромышленного сектора республики в ближайшие годы будет уделяться самое пристальное внимание. 

Это в том числе подразумевает принятие мер по повышению доходов и качества жизни сельчан.

По его словам, акимату области совместно с Минэкологии необходимо обеспечить качественную модернизацию ирригационных сетей и своевременную сдачу в эксплуатацию водных объектов. Еще одним актуальным вопросом остается возврат неиспользуемых земель в госсобственность.

"Несмотря на проводимую местными исполнительными органами работу, в области все еще не используется 857 тыс. га сельхозземель. При этом потребность населения в пастбищных угодьях составляет более 680 тыс. га. Нужно проработать механизмы передачи земель вокруг сельских населенных пунктов их жителям для выпаса скота. Работу в этом направлении следует усилить", — подчеркнул Алихан Смаилов.

В части инженерной инфраструктуры глава Правительства указал на то, что уровень износа используемых канализационных сетей достиг 58%, и отметил необходимость активизировать работу в данном направлении со стороны акимата.  

Обратил внимание Алихан Смаилов и на ряд нерешенных социальных проблем. Так, в области более пяти тысяч детей обучается в 69 приспособленных школах, еще одна – аварийная и 26 – саманные. Вместе с тем он отметил, что реализация нацпроекта "Комфортная школа" позволит решить проблему дефицита качественных ученических мест.

В частности, до 2026 года в регионе планируется открыть 10 новых оборудованных школ. 
На эти цели в республиканском бюджете предусмотрено 55 млрд тенге.

"Наряду с этим в Министерстве финансов есть созданный за счет средств коррупционеров внебюджетный фонд. Его средства также будут направлены на строительство школ", — добавил премьер-министр.

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