Меры свободной безбарьерной торговли обсудили на Экономическом совете СНГ

Международное сотрудничество, Правительство, Экономика
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Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин принял участие в работе 98-го заседания Экономического совета СНГ в Москве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Фото пресс-службы Правительства РК

В этом году в органах СНГ председательствует Кыргызская Республика. По-прежнему основная тема встреч — устранение существующих барьеров, ограничений и изъятий во взаимной торговле в периметре стран содружества.

В пресс-службе напомнили, что в этом ключе одним из важнейших последних достижений стало подписание в начале июня этого года главами правительств СНГ соглашения о свободной торговле услугами, над которым эксперты стран работали на протяжении 11 лет.

Документ определяет создание благоприятных условий для дальнейшего роста экономик стран. Он станет серьезным стимулом для обеспечения благоприятного бизнес-климата, привлечения инвестиций стран содружества.

"В этом аспекте повышается роль электронной торговли в рамках СНГ. Казахстан всецело поддерживает отработку проекта Концепции сотрудничества государств СНГ по развитию взаимодействия в сфере электронной торговли", - говорится в сообщении.

По итогам заседания участники рекомендовали правительствам государств-участников СНГ особое внимание обращать на соблюдение рекомендуемых значений уровня инфляции и по среднегодовому значению показателя средневзвешенной ставки по долгосрочным кредитам, что будет способствовать ускорению экономического роста.

За 4 месяца этого года между Казахстаном и государствами СНГ наблюдается рост объема взаимной торговли на 8,5% ($11,3 млрд) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года ($10,4 млрд), добавили в Правительстве РК.

 

#экономика #обсуждение #Правительство #заседание #СНГ #совет

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