Месси стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ по футболу

Футбол,ЧМ-2026

В матче с Австрией Лионель Месси забил мячи, ставшие его 17-м и 18-м голами на чемпионатах мира. Нападающий сборной Аргетины обошел по этому показателю экс-нападающего сборной ФРГ Мирослава Клозе

Фото: AFP

Капитан и нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира после двух забитых голов в матче с Австрией в понедельник, 22 июня. Об этом сообщила Международная федерация футбола (ФИФА), передает Kazpravda.kz

Для 38-летнего Месси гол на 38-й минуте стал 17-м забитым мячом на чемпионатах мира. По этому показателю он обошел бывшего нападающего сборной Германии Мирослава Клозе (Miroslav Klose), на счету которого 16 голов. В дополнительное время Месси успешно отправил в ворота австрийцев еще один мяч. Тем не менее догнать Месси на ЧМ-2026 может форвард сборной Франции Килиан Мбаппе. Он забил 14 голов на чемпионатах мира по футболу.

Еще до окончания матча Мирослав Клозе поздравил капитана аргентинской команды с установлением рекорда.

"Я ведь всегда говорил, что Месси - неплохой игрок", - заявил 48-летний футболист в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

"Для меня Лионель Месси - лучший футболист всех времен! Поздравляю, чемпион!" - добавил экс-нападающий сборной ФРГ.

По итогам матча в американском Арлингтоне сборная Аргентины, действующий чемпион мира, обыграла Австрию со счетом 2:0. До этого сборные Австрии и Аргентины встречались только один раз - на товарищеском матче в 1990 году, который закончился ничьей.

#футбол #ЧМ #история #лучший #Месси

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