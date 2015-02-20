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Местное как гарант качества
Наталья РЫЖКОВА, Караганда
Подобным вопросом задался аким области и побывал в магазинах и на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности.
– Я преследовал цель посмотреть, что наше казахстанское, карагандинское имеется на торговых полках. У нас есть все базовые продукты местного производства – молочные, колбасные, мясные, конфеты и многое другое, – сказал Нурмухамбет Абдибеков журналистам, посетив один из супермаркетов в центре города и сделав необходимые покупки.
Сегодня в областном центре по инициативе Палаты предпринимателей в супермаркетах на видном месте размещаются регио­нальные продукты с логотипом «Сделано в Караганде» или «Товары Караганды». Это помогает покупателям определиться в выборе. К примеру, в отборе овощей и корнеплодов карагандинцы из-за цены и качества явно отдают предпочтение местным. Еще увереннее они поступают, когда на ярлыках указан еще и адресат производителя. Поскольку наиболее известные предприятия, завоевавшие доверие у земляков, служат своего рода гарантами доброкачественности товара.
Мясо – один главных продуктов в сбалансированном питании человека. А его производство – актуальная тема для производителей и переработчиков. У городского мясокомбината № 1 основными потребителями являются предприятия розничной торговли, рынки, где продукцию предлагают в специальных отделах, оснащенных для хранения и реализации соответствующим оборудованием, которое им выделяет мясокомбинат в аренду.
Как все производители, фирма в своей коммерческой стратегии ориентирована на получение высокой прибыли. А та предусмат­ривает дальнейшее расширение и техническое обновление собственной сырьевой базы. Планируе­мый объем выпуска готовой продукции в текущем году составляет 4 500 тонн на сумму 2,1 млрд. тенге.
Широко известна в рес­публике марка АО «Евразиан Фудс». Ведущее в масложировой отрасли Казахстана предприятие отличается ассортиментом маргариновой и жировой продукции различного назначения. А «Эфес Караганда пивоваренный завод» в нашей стране является абсолютным лидером пивоваренной отрасли.
Нацелены вернуть расположение покупателей к продукции некогда очень известной в стране фаб­рики и новые учредители акционерного общества «Конфеты Караганды». Руководством принят стратегический план развития предприятия до 2019 года. В текущем году запланировано проведение работ по полной модернизации основных средств и установке нового оборудования.
Уже проведена модернизация котельного хозяйства и железнодорожных путей, выполнен капитальный ремонт зданий цехов, оптимизирован ассортимент из 92 наименований. Вложение инвес­тиций в кондитерскую фаб­рику ожидается на уровне 16,8 млрд. тенге, в том числе в 2015 году – 7,4 млрд. тенге. В перспективе производственную мощность планируется довести до 60 тыс. тонн готовой продукции в год.

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