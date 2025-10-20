Сегодня в ходе расширенного собрания фракции партии «AMANAT» в Мажилисе народные избранники рассмотрели проекты законов «О республиканском бюджете на 2026-2028 годы» и «Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2026-2028 годы», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Мажилис

Депутаты заслушали госорганы о планах финансирования исполнения Предвыборной программы Президента, Посланий, а также обещаний избирателям партии «AMANAT».

В своем выступлении спикер Мажилиса, председатель партии «AMANAT» Ерлан Кошанов особо подчеркнул, что рассматриваемые законопроекты определяют развитие страны в предстоящие три года. Выделяются значительные средства на инфраструктурные проекты, развитие регионов, поддержку бизнеса и по многим другим направлениям. Трехлетний бюджет сохраняет выраженную социальную направленность. Депутатский корпус и компетентные госорганы должны тщательно контролировать эффективное и своевременное освоение бюджетных средств, каждый тенге должен работать на благо народа и развитие страны.

«Наблюдается реальный рост экономики, реализуются новые проекты. Государство в полном объёме выполняет свои социальные обязательства перед гражданами. Проводится планомерная работа по диверсификации экономики. Поэтому считаю, что нам следует поддержать проект республиканского бюджета. Послание Президента, его Предвыборная программа и предвыборная программа партии «AMANAT», должны быть подкреплены финансово и реализованы в полном объеме. Это общая ответственность партии «AMANAT» и Правительства перед народом», – подчеркнул Ерлан Кошанов.

Председатель партии отметил, что проект бюджета в целом достаточно устойчив. С начала года международные резервы (золотовалютный резерв и ценные бумаги) выросли на 25% и достигли 57 млрд долларов США. Объем Национального фонда составляет 62 млрд долларов США. Рост ВВП за 9 месяцев текущего года составил 6,3%. Все достигнутое является результатом последовательной реализации поручений Главы государства в области совершенствования фискальной политики. Теперь важно, чтобы каждая семья, каждый человек почувствовал на себе реальные улучшения.

Вместе с тем сикер Мажилиса остановился на ряде текущих проблем формирования бюджета и направлениях, по которым Правительству надо активизировать работу в будущем. Это вопросы усиления борьбы с теневой экономикой, усиление бюджетной дисциплины, своевременность подготовки проектно-сметной документации, а также недостаточные объемы финансирования проектов «Ауыл – ел бесігі» и «Келешек мектептері». Кроме того, он акцентировал внимание на важности правильного использования резервов местных бюджетов, которые по итогам года значительно перевыполняют планы по доходам.

«Нужно эти деньги в первую очередь направить на завершение начатых проектов, а не распылять их на другие цели. Местные бюджеты должны осознавать свою самостоятельность, а не просить все время помощи из центра. Еще одним резервом должна стать ревизия уже запущенных проектов. Возможно в них есть неактуальные задачи, которые можно отложить. Люди сами видят и говорят, где можно сэкономить средства и направить их в другие сферы», – подчеркнул спикер Мажилиса.

Выступая перед депутатами, заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин отметил, что размер гарантированного трансферта из Нацфонда в республиканский бюджет на 2026-2028 годы определен в объеме 2,77 трлн тенге ежегодно. Вице-премьер также остановился на достигнутых результатах по реализации предвыборной программы партии «AMANAT». Так, за этот год на материально-техническое оснащение 32 районных больниц предусмотрено 35,1 млрд тенге, размер стипендий студентам вузов увеличен на 100%, для 2,8 тыс. молодых специалистов предусмотрено 25 млрд тенге на предоставление льготной ипотеки, заработная плата отдельных категорий гражданских служащих выросла в 2 раза и так далее.

В свою очередь министр финансов Мади Такиев добавил, что поступления в республиканский бюджет на 2026 год прогнозируются на уровне 23,1 трлн тенге. А расходы бюджета в следующем году планируются с увеличением на 2 трлн тенге по сравнению с текущим годом и составят 27,8 трлн тенге. При этом, на социальную сферу в 2026 году планируется направить 10,7 трлн тенге, из которых 6,8 трлн тенге – это социальные выплаты, а 3,6 трлн тенге – прямые затраты на сферы образования и здравоохранения.

Председатель Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Татьяна Савельева сообщила, что главная особенность этого бюджета – жесткий баланс между устойчивостью и необходимостью выполнять принятые обязательства, из бюджета исключено всё, что не имеет продолжения или подтверждённой проектной готовности. Кроме того, не будут привлекаться целевые трансферты из Национального фонда, бюджет формируется теперь в большей степени на собственных доходах, что усиливает его макроустойчивость.

В ходе заседания фракции, члены Правительства ответили на вопросы депутатов. В частности, речь шла о проблемах сдерживания инфляции, сокращения внешнего долга, расширения диверсификации экономики, увеличения валового внутреннего продукта, эффективного использования средств Национального фонда, улучшения инвестиционного климата и по другим направлениям.

По итогам собрания членами фракции партии «AMANAT» принято решение одобрить представленные бюджетные законопроекты и поддержать их в ходе рассмотрения на ближайшем пленарном заседании Мажилиса.