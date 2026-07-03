Место, где создается фундамент долгосрочного сотрудничества

Событие
Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

В выставочном центре «Атакент» (г.Алматы) проходит XXI Казахстанско-китайская товарно-промышленная выставка (CCFK)

фото организаторов

В церемонии открытия выставки (CCFK) приняли участие и выступили вице-председатель Синьцзян-Уйгурского автономного района Чжу Лифан, Генеральный консул Китая в Алматы Су Фанцю, замакимы,- Алматы Олжас Смагулов, и Туркестанской области Нурбол Курабеков, а также директор Управления по торговле Синьцзянского производственно-строительного корпуса Лу Юэдун и заместитель директора Центра международного обмена и сотрудничества Министерства по чрезвычайным ситуациям Ми Цзяньин и ряд других представителей государственных и бизнес структур Казахстана и Китая.

Ставшее традиционным мероприятие организованно Управлением по развитию внешней торговли Министерства коммерции совместно с Департаментом торговли Синьцзян-Уйгурского автономного района и Управлением торговли Синьцзянского производственно-строительного корпуса.

За более чем двадцатилетнюю историю выставка стала авторитетной платформой для развития торгово-экономического сотрудничества между Китаем, Казахстаном и другими странами Центральной Азии.

Общая площадь выставки составляет 10 000 квадратных метров, на ней представлено около 500 стендов. Выставка привлекла почти 400 фирм и предприятий из провинций, автономных районов и городов Китая: Пекин, Цзилинь, Чжэцзян, Фуцзянь, Цзянси, Шаньдун, Хэнань, Гуандун, Сычуань, Шаньси, Ганьсу, Синьцзян, а также из Синьцзянского производственно-строительного корпуса, которые прибыли в Алматы для участия в выставке.

Высокую активность проявили и казахстанские участники. Например, из Туркестанской области, во главе с замакима области на выставку прибыла делегация из более, чем ста предпринимателей., которые провели переговоры с представителями компаний-участников выставки.

Помимо этого, активное участие в мероприятии приняли прибывшие в Алматы деловые партнеры из Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана, Таджикистана и Азербайджана. Все они, заинтересованы в расширении сотрудничества с партнерами из КНР и установления новых, деловых контактов с компаниями-участниками.

После церемонии открытия директор Управления по развитию внешней торговли Министерства коммерции СУАР Дэн Бо провел для участников церемонии открытия, экскурсию по павильонам выставки.

Для удобства посетителей, выставка разделена на три тематических сектора. В секторе потребительских товаров премиум-класса и модного образа жизни представлены товары для создания домашнего уюта и жизни человека, модные украшения, товары для активного отдыха и домашних питомцев, сувениры и культурно-креативная продукция, потребительская электроника

В секторе современного сельского хозяйства и продовольственного снабжения, посетителям представлены достижения в области семеноводства сельскохозяйственных культур, интеллектуального сельского хозяйства, сельскохозяйственной техники и средств производства, а также готовая сельскохозяйственная продукция.

Самым насыщенным и притягивающим внимание был сектор промышленного производства и оборудования.

Посетители ознакомились с универсальным обрабатывающим оборудованием, металлоизделиями, инструментами и расходными материалами, оборудованием для оснащения заводов, новые технологии, материалы, средства обеспечения безопасности при чрезвычайных ситуациях, горнодобывающее оборудование и многое другое.

Отдельным разделом на выставке была представлена тематическая экспозиция, посвященная аварийно-спасательному и горнодобывающему оборудованию, на которой были представлены передовые китайские комплекты аварийно-спасательного оборудования и интегрированные решения по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Особое внимание в этой экспозиции было уделено демонстрации самолета для медицинской эвакуации китайского производства. Все представленные на выставке достижения в этой области, способствовали трансформации китайско-казахстанского экономического и торгового сотрудничества в направлении экспорта высокотехнологичного медицинского оборудования и координации действий в чрезвычайных ситуациях, а также в области производств с высокой добавленной стоимостью.

После церемонии открытия выставки и знакомства с представленными экспозициями, на ее полях была организована диалоговая площадка, где прошли ряд успешных переговоров по налаживанию деловых связей в сфере индустрии по теме, -«Умного дома- умного образа жизни Китая и Казахстана».

Заместитель директора Управления по развитию внешней торговли Министерства коммерции СУАР Дэн Бо, советник по экономическим и торговым вопросам Генерального консульства Китая в Алматы Чжан Цзите, а также вице-президент Алматинского отделения Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Олег Руденко приняли участие в этом мероприятии и выступили с перед участниками встречи. Руководители компаний «Weidi Information Technology Co., Ltd» из города Дунгуань и «Luoyang Yaobo Intelligent Technology Co., Ltd.» из города Лоян представили участникам диалоговой площадки презентаций, посвященные опыту расширения рынка своей деятельности в Казахстане и приоритетным направлениям развития отрасли.

Для участия в диалоговой площадке и последующих переговорах были приглашены и приняли активное участие представители более 130 предприятий из Китая и Казахстана. Они провели конструктивные переговоры и обсуждения в таких областях, как бытовая медицинская техника, системы хранения энергии полученной  из возобновляемых источников, по тематике «Умный дом», носимым устройствам и интеллектуальным складским системам.

На мероприятии царила оживленная атмосфера, а переговоры между партнерами носили глубокий и прагматичный характер и в итоге увенчались плодотворными результатами.

Данная встреча значительно расширила каналы торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Казахстаном, создала благоприятные возможности для выхода высококачественных китайских предприятий на казахстанский рынок и заложила прочный фундамент для углубления сотрудничества между китайскими и казахстанскими компаниями.

По оценке экспертов, нынешняя выставка привлекла тысячи профессионалов в своих сферах деятельности и дала толчок для дальнейшего, совместного развития деятельности с китайскими компаниями на рынке Центральной Азии, где Казахстан выступает в качестве центра по развитию торгово-экономического сотрудничества и инвестиций. Это позволит добиться практических результатов в многостороннем сотрудничестве между Китаем и Казахстаном и заложить основу для долгосрочного, стабильного и прочного сотрудничества.

 

#сотрудничество #Китай #выставка

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