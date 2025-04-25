Каждое утро пять дней в неделю в Центре активного долголетия Кокшетау начинается с занятий в 11 различных кружках по интересам. Судя по активности в залах этого уютного здания, расположенного в самом центре города, проект по поддержке пожилых людей оказался весьма успешным и вост­ребованным. Здесь горожанам помогают не только заботиться о своем здоровье и социально взаимодействовать, но и, самое главное, кардинально менять представление о жизни после выхода на пенсию. За один месяц, прошедший с начала открытия, центр стал популярным местом, где пенсио­неры находят занятия по душе.

В фойе выстроилась небольшая очередь на занятие по фитнесу. Участница группы Багиля Махамбетова остановилась на этом виде физической активности, обойдя все другие.

– Мне по состоянию здоровья подошла именно эта разминка, поэтому остановилась на ней, – делится Багиля Туяккызы.

Нравится ей здесь все, располагая к хорошему настроению: просторно, светло. Приятны забота и профессиональная работа сотрудников центра. Регулярные занятия помогают чувствовать себя гораздо бодрее, поэтому посещение центра уже стало, по ее словам, обязательным пунктом распорядка дня.

В зале, где стоят несколько столиков с шахматными фигурками, царит особая атмосфера сосредоточенности. Сабыржан Баткенов, который пришел в центр впервые, сидит в ожидании вышедшего на минутку партнера по игре. Он рассказал, что, выйдя на пенсию, еще четыре года проработал охранником, а теперь решил отдыхать. Однако сидеть дома ему быстро наскучило, поэтому решил заглянуть в открывшийся недавно центр.

– Честно говоря, не ожидал увидеть столько людей. Жизнь здесь, оказывается, кипит, – говорит собеседник

Ему нравятся дружелюбная атмосфера, активность участников, разнообразие занятий – от шахмат, танцев до языковых курсов. Он отметил, что забота о людях старшего поколения чувствуется с порога. И добавил, что станет посещать центр регулярно, тем более что его супруга скоро будет вести здесь занятия по национальной игре тогызкумалак.

Центр активного долголетия в Кокшетау открылся 22 марта нынешнего года. Занятия в нем начались не так давно, с 24 марта, однако это уже не просто помещение с тренажерами и залами для многочисленных кружков, куда горожане приходят на занятия, а целая система. Как правило, в таком дружном сообществе люди находят единомышленников, новых друзей, открывают в себе таланты, к примеру, осваи­вают, как мечтали, государственный и иностранные языки, йогу. Сегодня число желающих посещать центр и уже зарегист­рировавшихся пенсионеров перевалило за 700, еще какая-то часть находится в так называемом листе ожидания.

Ежедневно в залах и аудиториях центра проходят десятки занятий, которые в течение дня посещают около 300 человек. Занятия по лечебной физкультуре, йоге, танцам, оздоровительному фитнесу, плаванию в бассейне, рукоделию, вокалу, языковым курсам и компьютерной грамотности и так далее ведут профессиональные тренеры и преподаватели. К слову, один «услугополучатель» может посещать три занятия в день по выбору.

Одна из наиболее популярных секций у женской половины цент­ра – хореографическая. От своих подруг по цеху совсем не отстает 87-летняя Лидия Заремба.

– Я здесь практически с самого открытия. Пришла, чтобы записаться в кружок рукоделия, так как очень люблю вязать, а оказалась в танцевальном, – улыбается Лидия Николаевна.

Занятия в центре не ограничиваются только физической активностью. С интересными лекциями к старшему поколению периодически приходят врачи, психологи, рассказывают о профилактике заболеваний, основах правильного питания, о том, как сохранять психоэмоциональное равновесие.

Организовываются экскурсии в музеи, посещения концертов, выставок и спектаклей. Вокалис­ты и хор ветеранов из вокальной группы центра активно готовят концертную программу к празднику Победы – 9 Мая, на который дружно соберутся своим большим коллективом, пригласят всех желающих.

Словом, Центр активного долголетия Кокшетау успел стать не просто местом проведения досуга, а хорошим пространством для разностороннего общения. Это прочитывается по глазам посетителей: сияющим, полным жизни.