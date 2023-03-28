Место встречи изменять нельзя

Центр преткновения

Уже четвертый год люди прек­лонного возраста имеют возможность бесплатно заниматься спортом, танцами, рукоделием, петь, изучать языки, играть в настольные игры и, самое главное – тепло общаться по душам с единомышленниками.

С порога просторного светлого зала центра меня встречает десяток женщин, которых назвать пенсионерками язык не поворачивается – бодрые, ухоженные, нарядные, улыбчивые, общительные, бойкие. Все они – самые активные посетители Центра активного долголетия, единственной подобной организации во всем Талдыкоргане. Здесь пять дней в неделю с утра и до вечера люди пенсионного возраста из областного центра Жетысу, а также близлежащих населенных пунктов – сел Карабулак, Балпык би и города Текели – занимаются десятками видов полезных дел.

– У нас полностью оборудованное помещение в 500 квад­ратных метров: фитнес-центр, классы, офис, досуговая зона, где мы проводим мероприятия, есть спе­циальные места для игр в шашки, шахматы, бочче, настольный теннис. Ведутся курсы английского, казахского языков, есть танцы, скандинавская ходьба, йога, шитье, психологические курсы, хоровая студия, вокал, – перечисляет директор ОФ «Талдыкорганский региональный фонд содействия занятости» Светлана Садуакасова, которая курирует работу центра. – У нас 22 программы, в том числе заключен договор на посещение бассейна в спорт­комплексе «Өркен», который расположен в двух кварталах от нас. А какой популярностью среди наших посетителей пользуются курсы компьютерной грамотности! Люди приходят, чтобы научиться пользоваться смартфонами, чтобы быть на связи, быть современными, информированными.

Идея открыть подобное учреж­дение у руководителя общественного фонда была давно, однако осуществить ее удалось только в 2019-м. На спонсорскую помощь в большом одноэтажном здании сделали ремонт, приобрели оборудование и вели организованную работу с пенсионерами почти три года.

В конце 2021-го Центр активного долголетия выиграл первый свой государственный социальный заказ областного управления координации занятости и со­циальных программ области Жетысу на оказание услуг по организации и проведению мероприятий для граждан старшего поколения области. В 2022-м ОФ «Талдыкорганский региональный фонд содействия занятости» вновь стал победителем госзакупок на оказание этих же социальных услуг на сумму в 37 млн тенге. Все работы организация выполнила в полном объеме и подала документы на 2023 год. Нынешний конкурс региональный фонд выиграл вновь, но теперь появились трудности.

– На нас подали жалобу в департамент внутреннего государственного аудита области Жетысу две фирмы – медицинская организация из Алматы и частное учреж­дение из Шымкента. В итоге мы сами переговорили с медиками, они вошли в положение, увидев результаты нашей работы, чисто по-человечески сами отозвали свою жалобу. С руководителем организации из Шымкента тоже пытались поговорить, однако он ответил отказом, сказав, что надеется выиграть, – рассказывает Светлана Садуакасова. – Но если проверить его заявку, то там буквально на пяти листах просто расписаны определения и предусматривается чисто кружковая работа. Пять листов! А зарегистрировано это частное учреждение было в октябре 2022 года в Шымкенте, но в их заявке на портале даже не прикреплено фото здания, где они собираются работать, нет информации о специалистах.

Мы не ожидали, что наш аудит примет сторону этого частного учреждения. В нашем городе даже нет инфраструктуры для подобного центра. В более-менее подходящих зданиях за аренду просят баснословные суммы – по 4 500 тенге за квадратный метр. Ни один конкурс не позволит такие деньги взять. А у нас тут все готово, все есть. По идее, на государственный социальный заказ мы имеем право оказывать только услуги, нам ничего нельзя приобретать. Неизвестно, что предложит нашим пенсионерам другой конкурсант.

Причиной же отказа для них, по словам руководителя регионального фонда содействия занятости, стала непрописанная информация о методах взаимодействия со СМИ.

– У нас заявка занимает больше двухсот страниц. Мы расписали все: 22 программы, кто их ведет, сертификаты, квалификации и прочее. Может быть, там жирным шрифтом и не выделена именно эта информация, но она содержится в документе. Если бы нас сразу спросили, мы бы все разъяснили, – с горечью говорит Светлана Садуакасова.

На такое несправедливое, на их взгляд, решение директор ОФ «Талдыкорганский региональный фонд содействия занятости» подала возражение в Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК и сейчас с волнением ждет ответа. К слову, талдыкорганский фонд в этом вопросе поддерживает и областное управление координации занятости и социальных программ.

– По технической спецификации, которую выставило на портал управление координации заня­тости и социальных программ, есть пункт о необходимости развивать научное направление по геронтологии, – продолжает Светлана Садуакасова, листая толстенную папку с документацией. – В нашей заявке расписано даже это! Научной деятельностью будет заниматься академик, первый геронтолог Казахстана Валерий Бенберин. У нас в области нет ни одного геронтолога, ни одного геронтологического кабинета при поликлиниках. Мы в своем проекте беремся на базе нашего центра развивать это направление. Мы нашли ученого, заключили договор с Талдыкорганским медицинским колледжем о прохождении студентами практики работы с пожилыми людьми в наших стенах. И это не учитывается.

Понимаете, в первом индикаторе в заявке стоят баллы от 0 до 6. И ладно бы, может, мы что-то упустили, и нам бы снизили один-два балла. Но ведь не 0 баллов нам ставить? Получается, департамент внутреннего государственного аудита убирает нашу заявку из конкурса – и выигрывает человек, который ничего вообще в заявке своей не прописал и который не работал никогда в этой сфере? Нам очень обидно за свою работу.

Как второй дом

Но наибольшую обиду это решение вызвало среди самих представителей старшего поколения, которые не первый год регулярно и с удовольствием посещают Центр активного долголетия. Сами пенсионеры называют сложив­шуюся ситуацию возмутительной. Ведь, по сути, деньги государство на поддержку их здоровья и занятости уже выделило, уходит время, предусмотренное тендерными условиями, и самое печальное – остаются без дела и внимания люди, для которых именно этот центр стал вторым домом.

Всего на постоянной основе здесь с пользой проводили свой досуг 170 человек, еще 200 стояли в резерве на получение услуг. 60% посетителей – это одинокие люди, которые нашли настоящую отдушину, а многие и вовсе поняли, что на пенсии жизнь только начинается.

– Пока работала, я получала медали, грамоты, меня везде приглашали. А потом, когда ушла на пенсию, оказалось, что уже на другой день обо мне все забыли, я никому не нужна, – делится своей историей одна из активисток цент­ра Кевсария Яушева, моложавая 70-летняя женщина, состоящая в центре с самых первых дней. – Это депрессия, болезни, одиночество… И когда Светлана Олеговна сказала об открытии этого центра, я воспряла духом – здесь есть все, что нам нужно. Это возможность утром встать и куда-то пойти, с кем-то поговорить, поделиться, попить чай в компании друзей. Я лично знаю здесь 120 человек, мы 24⁄7 на связи, у кого-то проблемы, у кого-то онкология, другие тяжелые заболевания. Они пришли сюда больные, замученные, без особых ожиданий. А в итоге через два-три месяца стали выглядеть лучше. Они знают, что им надо сюда идти, что их здесь ждут, знают, что надо ухаживать за собой, приодеться. Нашу вокальную группу стали приглашать на различные мероприятия, благодарить за выступ­ления, говоря, что мы пример того, что старость – это радость!

Работу в Центре активного долголетия вели 22 человека. Это как специально нанятые инструкторы и преподаватели, так и профессионалы своего дела из числа самих посетителей центра. Одна из них – 70-летняя Светлана Чиркова, преподаватель английского языка. Будучи на пенсии, хотела на бесплатных курсах подтянуть свои знания. Однако в итоге на уроках начала сама делиться многолетним опытом. «Мои студенты», – так шутя и с любовью называет Светлана Алексеевна своих одноклубников.

– Услышала об этом центре через «народное», как говорится, радио. Пришла, мне очень понравилось, – рассказывает улыбчивая женщина. – Знаете, какая энергия идет? Шикарная! Думаю, что для моих ровесников это просто чудес­ное место. Вы бы видели, как они стараются на занятиях, делают домашние задания, созваниваются, списываются! И решение отдать нас людям, у которых нет даже помещения, я считаю, это просто выброс государственных денег на ветер.

Руководство и преподаватели пытались работать до последнего. В январе и феврале все кружки действовали в прежнем режиме, хотя срок тендера на услуги истек 31 декабря 2022 года и сотрудники уже не получали заработной платы. Так, на чистом энтузиазме Центр активного долголетия проработал до 8 марта. К сожалению, сейчас полностью оборудованное здание простаивает впустую, а судьба почти 400 человек прак­тически висит в воздухе.

– Мы выступали, флешмобы на Арбате проводили, ездили с концертами в дом престарелых и инвалидов города Текели, в СИЗО книги собирали, – вспоминает Серикбала Алатау. – Нам здесь все нравится, это наш второй дом. Нам, старшему поколению, что надо? Теплое слово, общение. Именно здесь все это мы нашли. Кто-то из нас раньше сидел на лекарствах да уколах, а сейчас и чувствуем себя лучше благодаря общению, поддержке, занятиям с тренерами.

И вот смотрите: три месяца, считайте, уже прошло. Пока воп­рос с этим тендером решится, опять уйдет время, и только мы войдем в колею – там и год закончится, и опять будет такая же проблема с тендерами? Почему Правительство вопрос с пенсио­нерами не может организовать на какой-то постоянной основе? Мы очень просим об этом, – заключает Серикбала Алатау.

Чтобы не было поздно

– Сейчас нам говорят: зачем вы так рано начали возмущаться? Дело ведь не закончено, решение не принято, – практически хором продолжают оживленную беседу пенсионерки. – Однако мы боимся, что потом будет поздно, и нам придется идти в суд, чтобы отстоять свои права. Мы пойдем до конца, конечно же, но на это опять же уходит время. Нам говорят в местном акимате, мол, не делайте из этого проблему, все решится, Центр активного долголетия еще не закрыт. Мы и так ждали, пытались решить этот вопрос сами, чтобы не быть «жалобщиками», а потом нам в том же департаменте внут­реннего аудита сказали: «А что же вы раньше не пришли?»

Эмоционально и уверенно собеседницы говорят, что за судьбу свое­го второго дома они будут стоять горой и готовы стучать во все двери. Они не хотят менять комфортное здание и привычный родной коллектив на «кота в мешке».

– Мы просто хотим, чтобы нас услышали. Почему при решении таких вопросов не обращают внимания на наши просьбы? – продолжает пенсионерка Райса Тукебаева. – Мы каждый раз пишем, просим, почему нас вот так просто отдают в чужие руки? С открытием этого центра у всех нас круто изменилась жизнь. Раньше, бывало, девать себя некуда: телевизор, магазин – вот и все дела, внуки уже выросли. А теперь совсем другое дело! Забываешь про все болячки, с утра идешь, обни­маешься с каждым, это такой позитив! Как нам здесь организовывают дни рож­дения, а поездки вместе на природу – это такое удовольствие! Мы действительно привыкли к своим руководителям, преподавателям, к своим хореографам, вокалистам, мы ими полностью довольны, и другие нам уже не нужны. Поймите нас! Мы ведь живые люди!

– Хожу в этот центр год, – поделилась 70-летняя Риза Науанова. – Все, кто здесь работает и занимается, уже стали нам родными. Это, без преувеличения, наш второй дом. Мы обращаемся ко всем руководителям государственных органов, кто решает, кто курирует этот вопрос: пожалуйста, сделайте так, чтобы наш центр работал и работал стабильно. Больше ни о чем не просим.

– Прихожу сюда второй год, и мне тоже очень нравится, – подхватывает 69-летняя Зумрат Хамзина. – Здесь я познакомилась с замечательными людьми, хожу на хоровое пение, занимаюсь танцами и скандинавской ходьбой. Хочу, чтоб наш центр работал как раньше, чтобы нам вернули радость нашей жизни!

Сейчас весь коллектив Центра активного долголетия мечтает лишь об одном – вновь работать и с нетерпением ждет ответа от Комитета внутреннего государст­венного аудита Министерства финансов РК. Люди надеются, что в «слышащем государстве» к ним обязательно прислушаются.

«Мы хотим прозрачности конкурса»

Второй участник данной ситуации, руководитель частного учреж­дения «Евразийский мир и согласие» Алиби Есалы, в свою очередь, оказался не столь многословным. Он также ждет решения Комитета внутреннего государст­венного ауди­та Министерства финансов РК.

– Пусть пишут (о возражении Талдыкорганского регионального фонда содействия занятости. – Прим. ред.), пусть аудит решит. Чтобы все было честно, законно, дальше посмотрим, – сказал в телефонном разговоре Алиби Есалы, пояснив, что подробности по этой ситуации знает специалист по государственным закупкам, а сам он «точно не помнит».

– Мы хотим прозрачности конкурса – и все, пусть решит аудит, – кратко ответил руководитель ЧУ «Евразийский мир и согласие» в ходе дальнейшей беседы на вопрос о причинах возражения и возможных, на его взгляд, нарушениях в процедуре конкурса.

Обращение ОФ «Талдыкорганский региональный фонд содейст­вия занятости» касательно данной государственной закупки поступило посредством Единой платформы приема и обработки всех обращений граждан eotinish.kz от 1 марта 2023 года, говорится в официальном ответе Комитета внутреннего аудита Министерства финансов РК. В соответствии с требованиями АППК срок рассмотрения жалобы составляет 20 рабочих дней со дня ее поступления, то есть до 3 апреля 2023 года.

«Изучением материалов конкурса установлено, что Департаментом внутреннего государственного аудита по области Жетісу (далее – Департамент) проведен камеральный контроль, по итогам которого в адрес организатора закупок направлено Уведомление об устранении выявленных нарушений (далее – Уведомление), выразившихся в неправомерном присвоении баллов по критерию «Соответствие предлагаемого потенциальным поставщиком проекта требованиям технической спецификации Заказчика».

Однако организатор закупок ГУ «Управление координации занятости и социальных программ области Жетісу», не согласившись с Уведомлением, направило возражение в Апелляционную комиссию Министерства финансов РК.

…Согласно подпункту 2) пунк­та 1 статьи 58-4 Закона, возражение рассматривается Апелляционной комиссией в течение пятнадцати рабочих дней со дня, следующего за днем получения возражения к уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля», – сказано в письменном ответе от имени заместителя председателя Комитета внутреннего государственного аудита Ренада Ахметова.

В ведомстве отметили, что ответ в ОФ «Талдыкорганский региональный фонд содействия занятости» будет направлен с учетом решения Апелляционной комиссии Министерства финансов. В ее состав входят представители центрального аппарата Минфина, Комитета внутреннего госаудита данного министерства, а также специалисты Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», ОЮЛ «Ассоциация застройщиков Казахстана», ТОО «Ассо­циация профессиональных бухгалтеров и аудиторов Казахстана», Комитета казначейства Министерства финансов РК.

Получается, что нужно ждать решение сразу от двух ведомств. На данный момент заключение Апелляционной комиссии не вынесено. Однако в случае несогласия с принятым решением заявитель имеет право обратиться в суд, говорится в официальном сообщении Комитета внутреннего аудита Министерства финансов.