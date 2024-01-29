Место встречи – Шымкент

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Любовь Доброта, Шымкент

К дню рождения легендарного барда в городской универсальной библиотеке им. А. С. Пушкина открылась выставка «Высоцкий в Казахстане».

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Основу экспозиции составили фотографии, сделанные в Шымкенте и Кентау, книги, публикации, воспоминания о Высоцком, музыкальные альбомы, афиши и даже запись одного из шымкентских концертов. Хранитель уникальной коллекции Марс Садыков в этом году решил расширить географию познаний любителей творчества Высоцкого о его гастролях в Казахстане, предложив познакомиться со снимками, сделанными в других городах страны.

В экспозиции десятки снимков, сделанных в Алма-Ате и Восточном Казах­стане. На востоке Высоцкий давал концерты в Усть-Каменогорске, потом – Лениногорске и Зыряновске. А уже оттуда 15 октября 1970 года прилетел в Чимкент.

В Южном Казахстане Владимир Высоцкий побывал в тот год дважды, с разницей в два месяца. Концерты, проведенные в летнем кинотеатре Центрального парка культуры и отдыха, позволили тысячам горожан послушать кумира вживую. Его даже на несколько дней приняли на работу в местную филармонию, где планировались концерты. Правда, зал там оказался слишком маленьким, так что пришлось концерты перенести на свежий воздух, а постановки Абхазского театра, наоборот, в зал филармонии.

Бывший в то время директором Цент­рального парка Насреддин Сайдулаев даже умудрился записать на пленку один из концертов, хотя общеизвестно, что Владимир Высоцкий не разрешал это делать, ссылаясь на то, что разного рода суета и шум его отвлекают. А еще не хотел, чтобы документировались его высказывания, которые были порой резки и по тем временам крамольны. Так что подобные записи концертов очень редки, и это только добавляет им ценности.

– Я все же рискнул попросить разрешения записать выступление, – вспоминает Насреддин Сайдулаев. – Высоцкий отказал, но я все равно решил это сделать тайком. Протянул в подсобку шнур, где был установлен катушечный магнитофон. В антракте он заметил шнур и стал выяснять, что это такое. Я честно признался, что не удержался от соблазна. И тут же предложил стереть запись. Он махнул рукой, дескать, ладно, пиши. Только попросил никому запись не давать.

Запись так и пролежала десятилетия, и только чудом пленка не истлела. Находка стала настоящей сенсацией. Специалис­ты по кусочкам собрали то, что сохранилось, обработали на компьютере и переписали на цифровые носители. Диск и оригинальную бобину даже подарили Никите Высоцкому для пополнения фондов музея «Дом Высоцкого на Таганке».

Катушечный магнитофон, на который сделали запись, как и диск концерта, стали музейными экспонатами. Увидеть эти и другие бесценные раритеты можно сегодня в городской универсальной библиотеке им. А. С. Пушкина.

На вернисаже в выставочном зале библиотеки песни из репертуара Владимира Высоцкого прозвучали в исполнении Маргариты Кин, Алексея Скибина, Бахытжана Есиркепова, Стеллы Сазоновой, Владимира Кима, Миланы Кривошеевой и группы «Фонограф».

#Шымкент #выставка #память #библиотека #Владимир Высоцкий

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