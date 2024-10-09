Метель и гололед прогнозируют в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 10-12 октября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет»

«С 10 октября на запад, а затем на остальную территорию Казахстана будет оказывать влияние циклон, с которым пройдут осадки, временами сильные (дождь, снег), усиление штормового ветра до 15-29 м/с, низовая метель и гололед. В южной и восточной частях республики ожидаются дожди с грозами, в горных районах сильные дожди и туман», - сообщили в метеослужбе.

Специалисты Казгидромета также спрогнозировали понижение температуры воздуха на западе днем до 5-13, на юге - 20 тепла, на севере Казахстана до 1-5 мороза, на юге - 2 тепла, в центре и на востоке республики - 5-13 тепла, на юге страны - 7-12 тепла.